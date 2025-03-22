人妻外遇獲尪原諒　半年後TikTok高調放閃「2號小王」

記者黃翊婷／綜合報導

一名少校控訴，妻子小美（化名）2022年6月間與A男發生婚外情，他為了家庭選擇原諒，沒想到妻子竟然又出軌B男，兩人不僅相約到旅館過夜，甚至在社交軟體TikTok上公開放閃，讓他無法忍受，因而決定對兩人提告求償75萬元。雖然小美矢口否認外遇，但因為提不出證據自證，未獲得雲林地院法官採信，日前被判應與B男一起連帶賠償少校35萬元。

▲小美兩度被丈夫抓包外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

少校在判決書中主張，小美2022年6月間與A男發生婚外情，他發現之後，為了家庭和諧選擇原諒，沒想到同年12月間小美又被他抓包與B男相約前往旅館過夜，兩人甚至在社交軟體TikTok上公開放閃，讓他大受打擊，憤而決定對小美、B男提告求償75萬元。

小美則辯稱，自己與丈夫早就因為家庭照顧問題出現感情破綻，「不是我一下就不愛了」，而且她多次提出離婚都被拒絕，甚至遭到家暴，「一直以來我都說要與他離婚，但他不願意簽字，現在還要告我，我覺得不合理。」

而B男經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

雲林地院法官認為，小美堅稱與丈夫的婚姻早已出現破綻，卻無法出示相關證據，法院依據她的要求傳喚證人到庭作證，證人也沒出現，因此難以採信她的說詞。

法官表示，退一步而言，就算小美與丈夫感情破滅、男方不願意離婚都是真的，她也應該先向法院訴請離婚，等到完成離婚手續之後，再去尋找真愛，而不是尚未離婚就與其他男性共宿旅館，最終仍判她與B男應連帶賠償少校35萬元較為適當，全案仍可上訴。

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