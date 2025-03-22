陸商務部：續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅

▲中日關係。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅訪日的同時，大陸商務部22日公告，從3月23日起，對原產於日本的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

大陸商務部提到，2024年3月22日，應中國間苯二酚產業申請，商務部發佈2024年第9號公告，決定自2024年3月23日起，對原產於日本的進口間苯二酚所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。由於美國已停止生產間苯二酚，申請人未對原產於美國的進口間苯二酚提起反傾銷措施期終復審調查申請，自2024年3月23日起，對原產於美國的進口間苯二酚所適用的反傾銷措施到期終止。

商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於日本的進口間苯二酚對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國間苯二酚產業造成的損害可能繼續或再度發生。

商務部表示，根據調查結果向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年3月23日起，對原產於日本的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

據大陸商務部的公告，間苯二酚是一種重要的化學合成中間體和精細化工原料，主要用於橡膠黏合劑和紫外線吸收劑的生產，可用於生產木材黏合劑、阻燃劑和各種醫藥、農藥的中間體等。

根據先前的紀錄，被徵生反傾銷稅的日本公司包含了住友化學株式會社、.三井化學株式會社，稅率為40.5%