Yuki到底是誰？身分證、履歷、證照曝光全是假　自稱：台大護理系

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供）

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中日前發生一起3歲男童在自家浴缸泡澡溺斃的悲劇！事後男童父親發現，當時除了救護人員外，還有一名假義消「金髮Yuki」，穿著EMT外套的Yuki還替男童進行CPR，引發質疑。而Yuki自稱日本人，稍早其身分證、履歷、救護證照等資料曝光，只見光是身分證字號就有兩種版本，其真實身分成為一團疑雲。

Yuki假義消事件延燒數日，繼20日一名自稱Yuki學長的許姓男子稱，Yuki是來台灣留學6年的日本人後，21日Yuki本人出面受訪，她自稱是「26歲日本女生」，自己不會說中文，但卻會使用「注音鍵盤」打字與現場採訪的記者以繁體中文溝通，面對記者以日文提問時，她頓時傻住，最後自稱懷孕，甚至在現場一度「孕吐」。

▲Yuki身分證、履歷、證照曝光。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

透過疑似Yuki偽造的身分證可發現，其中文姓名為「許X筑」，出生於民國88年10月10日，發證日期則是105年3月15日在台中市初發，身分證字號則為「B22」開頭，透過發證日期可發現，與許姓學長稱來台6年說法相悖，且大頭照部分亦與身分證所規範的規格、瀏海不得遮蓋眉毛及臉部五官等要件不符，下方也未有新式國民身分證真偽辨識資料，明顯造假。

再觀之Yuki由「修諺凱醫療救護事業集團」所核發的救護證照，其姓名為宮澤新子，身分證字號為「J29798XXXX」，發證單位為「修諺凱新竹新豐救護分站」，實際查詢可發現，並無該醫療救護事業集團，該證照上的身分證字號也與Yuki的身分證字號不相符。

經查，Yuki的履歷上則自稱「國立台灣大學在職專班」，就讀系別為護理學系，就讀期間為2016年6月至2024年9月，從事外送工作約1至2年，Yuki在自我介紹中提到，自己來自日本大阪，來台灣讀書，因幾年前罹患肺炎，導致聲帶受傷，正在籌措醫藥費，身分相當可疑。

針對Yuki一案，台中地檢署21日下午發出新聞稿指出，Yuki所持的身分證件、專業證照可疑有偽造情事，認為本案設有刑法偽造文書等犯罪嫌疑，目前已剪報分案，將指派檢察官積極偵辦。