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大陸 大陸焦點 特派現場

月球「懸案」偵破！　南極－艾特肯盆地42.5億年前形成

▲▼嫦娥六號蘇長岩記錄42.5億年前月球南極-艾特肯大型撞擊事件。（圖／翻攝央視新聞）

▲嫦娥六號蘇長岩記錄42.5億年前月球南極-艾特肯大型撞擊事件。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

位於月球背面、直徑達2500公里、深13公里，也是最古老的隕石坑「南極－艾特肯盆地（SPA盆地）」，近日大陸研究團隊從嫦娥六號採回的月壤樣品確定，SPA盆地形成於42.5億年前，揭密月球研究的長期「懸案」，也為太陽系早期大型撞擊歷史提供新的認識。

《央視新聞》報導，月球表面遍布大小不一的隕石撞擊坑，是太陽系撞擊的歷史印記。其中，SPA盆地是月球最為古老的撞擊疤痕，形成時間是月球演化歷史的關鍵節點，以及撞擊歷史的起始參考點。

與此同時，SPA盆地還可作為校準太陽系撞擊史的參照，為火星、水星等行星撞擊坑建立統一年齡標尺，是太陽系留給人類珍貴的「宇宙時鐘」。因此，精確限定SPA盆地形成時間，是國際深空探測領域長期以來的首要科學目標之一，但同時也是月球科學研究領域中的最大「懸案」之一。

大陸科學家3月21日通過嫦娥六號採回的月球背面月壤樣品研究，確定SPA盆地形成於42.5億年前，成果刊登在大陸學術期刊《國家科學評論》（National Science Review）。

中國科學院地質與地球物理研究所團隊從5公克月壤中分選出1600餘顆大於200微米的岩屑，基於岩石學分類，從中挑選出20顆具有代表性的蘇長質岩屑顆粒，展開岩石學、地球化學和年代學研究工作。

▲嫦娥六號採集的月背玄武岩岩屑樣本。（圖／翻攝央視）

▲嫦娥六號採集的月背玄武岩岩屑樣本。

研究發現，這些蘇長質岩屑為撞擊熔岩，是一類新型的月球蘇長岩，團隊將它命名為南極－艾特肯蘇長岩（SPANs）。團隊進一步通過岩屑中微小（1至5微米）含鋯礦物展開鉛同位素定年分析，識別出42.5億年和38.7億年兩期撞擊事件。

其中，42.5億年蘇長岩呈現不同的礦物粒度和結構，並且礦物的主、微量元素從粗粒到細粒呈現明顯演化趨勢，表明它們來自同一撞擊岩漿池不同層位分離結晶的產物。

為了追溯這一古老撞擊成因蘇長岩的源區，研究團隊基於447GB的遙感數據，展開了SPA盆地內部及周邊地區大範圍岩性填圖和溯源，發現42.5億年蘇長岩來自SPA盆地內環的成分異常區。綜合以上證據，團隊最終限定SPA盆地形成於42.5億年前。

▼嫦娥六號在月球背面採樣畫面。

▲▼歷史上首次 陸「嫦娥六號」完成月球背面採樣。（圖／翻攝自央視新聞）

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