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自稱情報員！女子舉大字報大鬧高鐵左營站　遭警強行管束

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名女子昨（7日）15時30分許，在高鐵左營站手舉大字報、發傳單，高喊個人訴求，引起民眾關注。鐵路警察局接獲民眾及高鐵通報後前往勸導，不料女子情緒失控，反而大聲咆哮「我被打壓了」、「抓我抓我」。由於女子精神不穩、屢勸不聽，加上行為已阻礙到其他行人，最後員警直接將她保護管束帶返所內。

▲▼ 自稱情報員！女子舉大字報失控大鬧左營高鐵　遭警強行帶走管束。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲自稱情報員！女子舉大字報失控大鬧左營高鐵。（圖／記者賴文萱翻攝）

鐵路警察7日接獲民眾反映及高鐵公司通報，一名女性旅客於高鐵左營站大廳散發傳單高喊個人訴求等，經員警到場了解，52歲蔡姓女子手持「污點證人別怕，讓人民保護你」，還署名是「情報員寶蒂」的大字報，站在大廳表達訴求。

▲▼ 自稱情報員！女子舉大字報失控大鬧左營高鐵　遭警強行帶走管束。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼員警過程中向蔡女多次勸導，但她不聽勸，情緒失控大吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 自稱情報員！女子舉大字報失控大鬧左營高鐵　遭警強行帶走管束。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警過程中向蔡女多次勸導，但她不聽勸，情緒失控大吼「我被打壓了」、「警察來囉！」、「警察要來抓我了」、「抓我抓我啊」、「我有寫什麼嗎？」，另同行幼童則在大廳中四處奔跑，阻礙站內眾多搭車旅客動線及安全。

員警基於維護保護當事人及同行幼童安全，依照警察職權行使法第19條第1項及第4項，於15時50分執行保護管束帶返所內，至18時許情緒恢復常態自行離去。

▲▼ 自稱情報員！女子舉大字報失控大鬧左營高鐵　遭警強行帶走管束。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲基於維護保護當事人及同行幼童安全，女子最後遭警強行帶走管束。（圖／記者賴文萱翻攝）

鐵警局也呼籲，鐵路法71條第1項第5款：未經許可在車廂或站區內向旅客或公眾募捐、銷售物品或散發廣告物品，不聽勸阻，將處新臺幣一千五百元以上七千五百元以下罰鍰。

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