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家讓婆婆住2天遭狂挑毛病！大酸「生不出兒子」　人妻怒了

婆婆才來夫妻倆的家中小住2天，人妻就被氣到傻眼。（示意圖／Pexels）

▲ 婆婆才來夫妻倆的家中小住2天，人妻就被氣到傻眼。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

當今許多人在面對長輩時，可能因為生活習慣與價值觀差異，陷入緊張的家庭關係。一名人妻表示，婆婆僅短暫來夫妻倆大家中小住2天，卻從進門開始處處挑剔、要求一堆，不僅干涉居家擺設與育兒方式，甚至對她的家事用品、消費行為冷嘲熱諷，讓她身心俱疲，直呼「要是婚前知道婆婆是這種人，我大概就不會結婚」。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，婆婆最近提議要來夫妻倆的家小住2天。由於她以往和婆婆相處的機會不多，不知道婆婆的個性，也不好意思拒絕，因此便答應對方。不料，婆婆一進門就開始「指點江山」，不僅在客廳亂摸掛畫，還跑進丈夫的工作室說，應將此處改成神明廳，甚至批評「沒有神明，難怪生不出兒子」。

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隨後的2天生活，更讓人妻崩潰。由於夫妻倆平日都要上班，下班後還得照顧正值活潑好動年紀的女兒，在女兒搞破壞、打翻東西家常便飯的情況下，實在忙不過來的他們，便添購洗地機幫助分擔家務。但婆婆卻批評「浪費錢」，還訓斥她「當媽還想當公主」，甚至連買茶包也被說「不健康」，種種言語讓人難以忍受。

人妻無奈表示，婆婆特意選在他們最忙的周日與周一到訪，白天時想看韓劇卻不會操作智慧電視，便不斷大聲要求她操作，還拒絕丈夫的幫忙，堅持要她來做。過沒多久婆婆又要求倒水，指責她「媳婦沒媳婦的樣子，長輩來還不倒水是要渴死誰」等話，讓她氣到就快當場翻臉。

後來在種種壓力下，人妻最終決定向丈夫表明立場，如果婆婆不去住旅館，「我就帶孩子出去住！」好在丈夫順利說服婆婆離開夫妻倆的住處。不過臨走前，婆婆竟拿出一個皺巴巴的紙袋，到處搜刮茶包、衛生紙等生活用品，還酸言酸語批評她的生活習慣，會害到她的丈夫，讓她氣到事後怒批，這種行徑就跟「蝗蟲」沒有兩樣。

針對婆婆的言行，人妻無奈感嘆，「到底是什麼樣的家庭背景，才會養出這麼沒禮貌的人？」「自卑、自大、舉止粗魯，一點修養都沒有。」她更坦言，若在婚前知道婆婆的真面目，「我大概就不會結婚。」如今她除了後悔不已，也苦惱未來該如何繼續面對難以相處的婆婆。

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