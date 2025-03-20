快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍剩6度」時間點曝

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署今（20日）晚上10時37分針對14縣市發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明（21日）晨，新竹、苗栗局部地區有6度以下氣溫發生的機率，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣等14縣市，預計影響時間將持續到21日上午10時。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：

新竹縣、苗栗縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署