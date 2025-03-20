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日本搭機「行李放1物」突被廣播！他傻眼：遊遍歐美亞都沒事

一名網友分享，他近日在日本搭機時，因將AirPods放在託運行李中，被機場人員要求取出才能放行。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲一名網友分享自己將AirPods放行李中，被機場人員要求取出才能放行。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

行動電源爆炸事故頻傳，長榮、華航、星宇等多家航空公司宣布，自3月1日起禁止在機上使用行動電源及備用鋰電池，且不得放置在託運行李。就有一名網友近日在日本搭機時，因託運行李中有AirPods，登婪前突被機場廣播，要求他取出才能放行，讓他傻眼直呼「遊遍各國從沒發生過問題！」

「想提醒各位，日本的行李真的嚴格執行，整理時要小心！」該名網友在臉書社團「日本自由行討論區」發文表示，他近日在日本搭乘飛機時，突在登機口聽到廣播在呼叫自己的名字，接著便有機場工作人員將行李拿到他面前，表示行李中有鋰電池，要求他拿出來。

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原PO透露，他把一對未開封的備用AirPods放在託運行李中，雖然耳機是採用鋰電池，但容量並不大，自己先前飛往歐洲、美洲、澳洲、亞洲等國家時，一直都是將它放在託運行李中，從未發生過問題。他提醒大家須多加留意相關規定，最好在搭機前多預留一些緩衝時間比較安全。

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「只要是有鋰電池，一定要放在攜帶行李中，以免麻煩！」「我一直以為這只能隨身」、「希望那些説自己托運不下幾十次的人，盡量不要用自己的情況來對應。鋰電池原本就不能托運。」

事實上，一名空服員曾在Threads發文提醒，「我們上班的行前簡報有提到，AirPods是鋰電池不能託運，只能隨身攜帶。」

也有網友建議，不想惹麻煩也不想造成飛安問題，只要是有電池的，一律放手提行李，每次搭飛機前再上網確認相關資訊。

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