　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭控是「剴剴案」根本源頭　兒盟發聲明駁斥偽造紀錄、勾結保母

▲▼兒福聯盟。（圖／記者黃國霖攝）

▲兒福聯盟再度針對「剴剴案」回應。（圖／記者黃國霖攝）

記者林育綾／台北報導

「剴剴案」保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉虐死男童剴剴，引發全民怒火，近日開庭持續延燒，有律師點出「請大家不要忘記兒福聯盟」，指剴剴會遭遇慘案，這才是最根本的源頭。對此，兒福聯盟今（20日）聲明回應，未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，再次致上最深的歉意，但有錯誤訊息，檢調已釐清，呼籲民眾勿再傳播。

兒福聯盟3月20日聲明稿如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

| 剴剴案沒有沉 ，第一線服務需要真相與正義支持
| 過時的錯誤訊息檢調已釐清勿再傳播
| 兒盟努力檢視精進社工服務 ，絕無懈怠

剴剴案沒有沉，一年多來一直是我們心中最痛的部分。

未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，兒福聯盟再次致上最深的歉意；我們做得不夠的地方，虛心接受各方指正，待司法釐清真相，若有需承擔的責任也絕不迴避。在過去一年間，我們用社工實務上能做的最高標準來檢視服務流程與細節，時時刻刻，從上到下，配合主管單位和自我的要求，大幅增加內稽內控的作為，檢視所有服務流程，不再漏接任何的孩子。

這幾天因保母出庭，剴剴案再度引發各界關注。和大家一樣，對於保母的殘忍行為，我們全體同仁都深感痛心與悲憤。同時也支持社會各界推動修法加重虐童刑罰的呼聲，更責無旁貸會與大家一起推動修法，透過更嚴厲的法律制裁，強化兒童保護，杜絕類似悲劇再次發生。但部分網路社群再度使用過往臆測訊息進行錯誤傳播，兒盟也再次澄清如下： 

●不存在「未進行訪視，偽造訪視紀錄」之情事 

本會內部清查社工差勤紀錄、訪視交通費支出紀錄、督導獲知社工訪視資訊的時間點後確認所有訪視皆依服務規範由社工親自執行。檢方經查證社工所提出之訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等資料後，已不再提出訪視的質疑。

●謠傳「與保母勾結」及「欺騙家屬」 檢方已排除 

檢方經調閱相關金流及通話紀錄後，已經釐清社工並無收受回扣，與保母也無私人情誼。  

●關於「社工主管、督導及機構包庇」之錯誤質疑 

本會社工業務受政府及內部嚴格督導，絕無包庇。所謂「內部群組」討論，實為本會檢討小組在梳理案件、彙整資訊的必要管理行動，不應受錯誤指摘。 

弱勢兒少的服務，需要專業社工承擔。無論謠言與錯誤指摘是否消除，兒福聯盟在全台灣北、中、南各地31個工作據點社工同仁，仍持續服務近8,000個孩子，在這條道路上相互砥礪、繼續前行，沒有懈怠。對於不實報導或傳言，懇請社會大眾以事實為依據，共同維護兒童權益與社工專業尊嚴。同時我們期待司法早日還原真相，為剴剴、家屬尋求遲來的正義。

＊兒盟同步於官網發表聲明

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「金髮Yuki」恐挨罰2.5萬　人間蒸發了
快訊／教練侵犯41名小球員　學校多人懲處
南港LaLaport頻響火警警報！　美食街鐵門降下
眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內
驗車被刁難「要車主手摸排氣管20秒」　監理站道歉了
快訊／下班注意　關渡大橋事故塞爆
快訊／利率連4凍！　央行未再推第8波房市管制
台灣發現特有新物種！　全球不到700隻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

中華郵政推「乖乖」聯名商品　3200箱開賣40分鐘售罄

企業回饋在地！瑞昶貿易捐贈復康巴士　邱佩琳：打造無障礙城市

快訊／14縣市低溫特報！入夜下探6度

超準日本心理測驗「你想去哪裡散步」　測幸福下一站何時到達

台灣發現特有種「魚池琴蛙」！全球不到700隻　僅剩2塊棲地

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

【廣編】BALMUDA 南港 LaLaport 品牌概念店盛大開幕　世界麵包冠軍陳耀訓擔任一日店長

「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000　環保局曝正解

遭控是「剴剴案」根本源頭　兒盟發聲明駁斥偽造紀錄、勾結保母

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

中華郵政推「乖乖」聯名商品　3200箱開賣40分鐘售罄

企業回饋在地！瑞昶貿易捐贈復康巴士　邱佩琳：打造無障礙城市

快訊／14縣市低溫特報！入夜下探6度

超準日本心理測驗「你想去哪裡散步」　測幸福下一站何時到達

台灣發現特有種「魚池琴蛙」！全球不到700隻　僅剩2塊棲地

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

【廣編】BALMUDA 南港 LaLaport 品牌概念店盛大開幕　世界麵包冠軍陳耀訓擔任一日店長

「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000　環保局曝正解

遭控是「剴剴案」根本源頭　兒盟發聲明駁斥偽造紀錄、勾結保母

國民黨轟民視拿下41億元349標案　民視發文反擊別潑髒水

陸配亞亞「宣揚武統證據」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希

貨櫃船運歐洲線運價持續下修　本周有聯盟船已降至每大箱1700美元

許常德錄康康節目中槍！　「提議遭製作單位拒絕」走心：我不會再來了

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

全台第一案！天龍國「老宿舍重建」變社宅　118年完工

台東7旬翁深夜代步車拋錨　警民合力相助

路易莎搶攻自助餐市場今開2間店　今年底重新申請上櫃

131公斤男胖到「4健康問題」纏身！縮胃手術成功甩46公斤

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

生活熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

台灣老電腦發現150顆比特幣！　現值4億1原因竟無法用

王大陸服役8天　被同梯稱「大人物」

今晨5℃！　下波變天時間曝

LINE災情！「好友全變為本名」解決步驟曝

家寧媽提告！Andy委任律師「傻眼回9字」

把握好天氣！　下波鋒面劇變

今春分「別愛愛」6禁忌　3招接好運

更多熱門

相關新聞

藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

剴剴案昨日第四度開庭引發社會關注。針對國民黨今（20日）召開記者會，痛批民進黨政治操作、吃人血饅頭。對此，民進黨回應，對於社會希望咎責加害者並強化法制面，避免憾事再發生，絕對支持。但同時，與加害者有關的單位，以及為加害者護航、包庇、吃案者，包含前兒福聯盟理事、未遵循利益迴避的王育敏，以及台北市政府、台北市議會國民黨黨團，都應該一並追究責任。呼籲國民黨，不要藉機消費剴剴案，企圖轉移焦點，意圖洗白民眾記憶。

「剴剴案」引全民怒火　國民黨：反對實質廢死惡意虐童零容忍

「剴剴案」引全民怒火　國民黨：反對實質廢死惡意虐童零容忍

「剴剴案」藍綠駁火！　藍黨團轟：曾提10案納死刑但民進黨反對

「剴剴案」藍綠駁火！　藍黨團轟：曾提10案納死刑但民進黨反對

藍營聲援剴剴案　民進黨團轟：先包庇、再消費、還造謠

藍營聲援剴剴案　民進黨團轟：先包庇、再消費、還造謠

「剴剴案」引爆全民怒火　綠：掩蓋真相者的責任也要一併追究

「剴剴案」引爆全民怒火　綠：掩蓋真相者的責任也要一併追究

關鍵字：

兒福聯盟兒盟剴剴案虐童

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

大谷翔平開幕賽「電視台街訪老婦人粉絲」網驚認她更有名

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面