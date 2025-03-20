遭控是「剴剴案」根本源頭　兒盟發聲明駁斥偽造紀錄、勾結保母

▲兒福聯盟再度針對「剴剴案」回應。（圖／記者黃國霖攝）

記者林育綾／台北報導

「剴剴案」保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉虐死男童剴剴，引發全民怒火，近日開庭持續延燒，有律師點出「請大家不要忘記兒福聯盟」，指剴剴會遭遇慘案，這才是最根本的源頭。對此，兒福聯盟今（20日）聲明回應，未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，再次致上最深的歉意，但有錯誤訊息，檢調已釐清，呼籲民眾勿再傳播。

兒福聯盟3月20日聲明稿如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

| 剴剴案沒有沉 ，第一線服務需要真相與正義支持

| 過時的錯誤訊息檢調已釐清勿再傳播

| 兒盟努力檢視精進社工服務 ，絕無懈怠

剴剴案沒有沉，一年多來一直是我們心中最痛的部分。

未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，兒福聯盟再次致上最深的歉意；我們做得不夠的地方，虛心接受各方指正，待司法釐清真相，若有需承擔的責任也絕不迴避。在過去一年間，我們用社工實務上能做的最高標準來檢視服務流程與細節，時時刻刻，從上到下，配合主管單位和自我的要求，大幅增加內稽內控的作為，檢視所有服務流程，不再漏接任何的孩子。

這幾天因保母出庭，剴剴案再度引發各界關注。和大家一樣，對於保母的殘忍行為，我們全體同仁都深感痛心與悲憤。同時也支持社會各界推動修法加重虐童刑罰的呼聲，更責無旁貸會與大家一起推動修法，透過更嚴厲的法律制裁，強化兒童保護，杜絕類似悲劇再次發生。但部分網路社群再度使用過往臆測訊息進行錯誤傳播，兒盟也再次澄清如下：

●不存在「未進行訪視，偽造訪視紀錄」之情事

本會內部清查社工差勤紀錄、訪視交通費支出紀錄、督導獲知社工訪視資訊的時間點後確認所有訪視皆依服務規範由社工親自執行。檢方經查證社工所提出之訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等資料後，已不再提出訪視的質疑。

●謠傳「與保母勾結」及「欺騙家屬」 檢方已排除

檢方經調閱相關金流及通話紀錄後，已經釐清社工並無收受回扣，與保母也無私人情誼。

●關於「社工主管、督導及機構包庇」之錯誤質疑

本會社工業務受政府及內部嚴格督導，絕無包庇。所謂「內部群組」討論，實為本會檢討小組在梳理案件、彙整資訊的必要管理行動，不應受錯誤指摘。

弱勢兒少的服務，需要專業社工承擔。無論謠言與錯誤指摘是否消除，兒福聯盟在全台灣北、中、南各地31個工作據點社工同仁，仍持續服務近8,000個孩子，在這條道路上相互砥礪、繼續前行，沒有懈怠。對於不實報導或傳言，懇請社會大眾以事實為依據，共同維護兒童權益與社工專業尊嚴。同時我們期待司法早日還原真相，為剴剴、家屬尋求遲來的正義。

＊兒盟同步於官網發表聲明