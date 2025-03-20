履約保證沒保障？建經公司監管缺失　她7千萬房產被騙走

▲「買賣進履保」是不動產交易習慣，但卻不一定保證安全，把關不實、制度不全等亂象頻傳。

圖文／鏡週刊

為提升房地買賣交易安全，不管是預售屋或是成屋買賣價款，多會進入以建築經紀公司作為委託人的「價金履約保證」專戶，但弔詭的是，這些負責保管鉅額價金的「類銀行」竟無法可管，由於沒有主管機關監督，把關不實、制度不全等事件頻傳；對此，專家一致認同，建經產業急需訂立專法，補全房地產交易漏洞。

「要讓買方安全付款、賣方得到應有的價金，就一定要簽訂履約保證。」永慶房屋契約部資深經理陳俊宏解釋。履約保證主要是由建經公司擔任委託人，幫忙買賣雙方處理專戶相關事項，包含事前審核、保管價金和事後管理。

其實，「買賣進履保」已經是不動產交易習慣，但卻不一定保證安全。就像民宿闆娘曹美玲交易房產的例子來說，儘管金錢是進入履保專戶，但因地政士疑似造假「指定匯款同意書」，讓專戶的錢又流至人頭買家帳戶；代書「黑化」，曹美玲無法得知，但履保沒有阻斷詐騙則讓她沮喪。

要是只因為代書在需要先行動撥價金時，給出假資訊或捏造虛無情事，以致建經公司根本沒有核對事實並照會「真正賣家」，那我們不禁要問，應該做好審核保管的建經公司，真的有盡到責任嗎？

據悉，在照會流程上，不同建經公司有不同做法，「倘若有按照正常流程，每期價金如期匯入或符合契約約定，就不會另行照會，要是我們判斷交易異常、匯款帳號有異，就會要求補書面文件或另外照會，端視個案而定。」曹美玲交易房產時負責履保的建經公司、僑馥建經如此回應。

而針對曹美玲一案，究竟是哪個環節出了差錯？僑馥建經則回覆本刊：已進入司法調查程序，目前無法對外回應。

細究建築經紀產業，早在1985年內政部公布實施《建築經理公司管理辦法》就規定，建經公司須由銀行轉投資、資本額5千萬元以上，且要有建築、土木或結構師等專業人士入職3大條件，但在2003年因《行政程序法》174之1條函釋後失效，至此回歸《公司法》規定。

「管理辦法被廢止，建經公司如雨後春筍般冒出，不受監督觸發不動產交易隱憂。」中華民國建築經理商業同業公會祕書長蕭明康說。據經濟部商工登記資料顯示，今年2月底營業中的建經公司有104家，其中僅21家有入公會，資本額5千萬元以下的更是超過半數。

盤點不動產相關行業，如不動產經紀業、估價業、代銷業、工程技術顧問業、信託業、租賃業、地政士等行業都有法源依據，唯獨不動產開發業和建築經紀業無專法可管。偏偏建築經理公司5大業務：預售屋履約保證管理、成屋履約保證管理、融資管理、不動產證券化管理和都市更新，對市場影響甚大。

據實價登錄資料統計，2022至2024年全年成屋住宅總交易金額每年都超過2.5兆元，而負責保管價金的「類銀行」建經公司背後竟無主管機關監督；正由於沒有法律依據，民宿闆娘曹美玲在面對7千萬房產被過戶竟未拿到1毛錢的情況，也只能回歸雙方委任契約內容，以《民法》或《消費者保護法》救濟。

「建經公司必須要有嚴謹的標準程序，且確實查核文件簽署人身分，否則只要有一方不按規定，出現不法情事或其他狀況，便會出現破口。」永暉聯合法律事務所律師黃鈺書說明。對此，專家一致認同，建經業要有明確管理辦法和罰則，否則倒楣的永遠是民眾。

2022年至2024年逐年全台住宅交易金額

▲資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。

篩選條件：

1.交易標的為房地（土地+建物）、房地（土地+建物）+車位、建物。

2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝、套房。

3.主要用途：住家用、住宅、住工用、住商用、住辦用、住商辦用、集合住宅、見其他登記事項。

已入公會的21家建經公司名單

▲資料來源：記者整理，以資本額由高至低排名，資料更新至2024/12/31



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