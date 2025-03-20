衝擊我軍灘岸阻絕戰略？　陸搶灘巨獸讓坦克不沾水上岸

▲解放軍曝光最新的大型特種登陸駁船，透過長長的棧橋快速運送重裝備，同時設備底部還裝有自升式支架而更加穩定。（圖／翻攝自Facebook／解放軍評論團粉絲專頁）

軍武中心／綜合報導

大陸近日疑似曝光最新的大型特種登陸駁船，在接近灘頭位置時可藉由長長的棧橋，讓坦克、裝甲車甚至是自行火炮等重裝備可直接通過完成快速運送。這項設施底部還擁有4個支架可支撐在海床上，將駁船船體頂高離開海面，讓解放軍坦克「腳不沾水」直衝上岸。

中國選在廣東沿海某地進行測試，利用大型特種登陸駁船演練解放軍在沒有碼頭的情況下，向灘頭快速投送重裝甲部隊的能力。相較於過去，該大型登陸駁船可幫助解放軍無需面對灘頭海岸線存在的暗礁、反登陸障礙和雷區，透過估計有120米的棧橋可運送99A主戰坦克、05A自行火炮、155新式車載加榴炮等重型裝備。

值得注意的是，該設備還可以直接充當臨時碼頭。《騰訊軍事》引述美國智庫分析，該登陸駁船的棧橋可以首尾相連，從而拼接成一套臨時港口系統，如果解放軍開始對台灣進行軍事行動，只要首批登陸部隊能夠穩定控制登陸場，其重型防空系統、自行火炮等重裝備可以直接通過該駁船運到這種臨時港口，再通過棧橋拼接而成的海上通道，直接快速進入灘頭縱深陣地。

▼99A主戰坦克。（圖／翻攝自騰訊網）

事實上過去歷史也曾多次通過駁船或者浮動設施構建臨時碼頭，美軍2024年也花費3.2億美元在加薩搭建臨時碼頭，但受到惡劣天氣的影響而一度無法使用，反應出類似結構潛在的脆弱性。

《觀察者網》報導，但在中國發現的設施具備一項明顯的區別，就是其自升式支架，這些支架下端支撐在海床上，並將駁船船體頂高離開海面，因此能夠更加穩定、降低惡劣天氣和海浪的影響，從而大幅提高車輛、物資和人員的運送效率。

不過分析也強調，這種設計使得駁船系統本身體積相當龐大且作業時難以移動，因此可能成為高價值目標。因此表明該設施更重要的用途，是在第一波搶灘登陸並建立穩定的灘頭據點後進行快速部署，用以保障後續大規模部隊和補給的投送使用。

▼美軍於2024年搭建的加薩浮動碼頭，通過堤路與加薩走廊海岸相連，主要接收來自海上的人道主義援助物資。（圖／翻攝自維基百科）