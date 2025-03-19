損失是一般詐騙的11倍！不動產詐騙手法翻新　桃園跨局處合作防詐

▲不動產詐騙手法翻新，桃園跨局處合作防詐。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府地政局長蔡金鐘19日於市政會議表示，據統計，不動產詐騙的財務損失是一般詐騙的11倍，詐騙集團以往常以偽造文件、冒名交易等手法騙取房產，近期轉變為誘導被害人將房地產抵押借款，進一步詐取資金。為保護市民不動產安全，市府跨局處合作推動各項防詐措施，防範有心人士透過調解移轉獲取不法利益。

副市長蘇俊賓於聽取地政、法務及警察局3個局處，提出「全民防詐、建構不動產安全防線」專題報告後表示，為更有效防範不動產詐騙，市府將積極提供更多誘因，鼓勵市民申請「地籍異動即時通」等服務，及早防範偽冒不動產移轉及貸款情況。蘇副市長亦呼籲中央政府研擬修訂不動產移轉相關法規，強化相關監管作為，遏止詐騙事件發生，保障市民財產安全。

▲桃園跨局處合作防詐。（圖／市府提供）

王副市長指出，金融機構防範詐騙的成功經驗顯示，主動「察覺」是一大關鍵，而詐騙案件一旦發生往往已無法及時止損，目前桃園市「地籍異動即時通」服務約4萬人申請，市府將結合地稅局、民政局等通知單，提供市民「地籍異動即時通」申辦資訊，並提高相關誘因，鼓勵市民及早參與防詐機制，從日常生活中提高防範詐騙意識。

地政局長蔡金鐘表示，為保護市民不動產安全，市府跨局處合作推動各項防詐措施，包括地籍異動即時通服務、高風險登記案件關懷提問、延長登記辦理期限、被害人權益保障，以及詐騙案件代理人為地政士之查處等。其中，桃園市率全國之先，於申請本市不動產地籍歸戶資料時，透過「地籍異動即時通」同步通知登記名義人，讓市民第一時間提高警覺，防止詐騙發生；市府亦針對高風險地區，主動通知地主並推廣防詐服務，防範有心人士透過調解移轉獲取不法利益。

法務局長賴彌鼎表示，市府針對不動產詐騙形態，提出三大防範策略，首先，透過前端加強宣導，提升民眾防詐意識，特別是針對容易成為詐騙目標的長者及中高齡族群；其次，強化登記機關及金融機構的謹慎審查，確保過程中每一項操作充分核實；最後，針對已發生的詐騙案件，加強追查與懲罰力度。

法務局賴局長進一步指出，市府可導入公證制度，讓所有契約及不動產交易過程更加安全，降低詐騙集團操作機會；亦可建議高齡族群運用財產信託管理制度，透過會計師、律師及金融機構等專業人士，確保所有投資及資金應用有效管理，保障財產安全。