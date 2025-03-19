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袁金塔特展！大師經典作品《瓢蟲》贈台南市府典藏

▲台江特展「圖畫生態˙漫游古書」，自2025年1月展出即獲得廣泛迴響，市長黃偉哲19日前往參訪，由袁金塔大師親自導覽，並贈畫作《瓢蟲》給市府永久典藏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台江特展「圖畫生態˙漫游古書」，自2025年1月展出即獲得廣泛迴響，市長黃偉哲19日前往參訪，由袁金塔大師親自導覽，並贈畫作《瓢蟲》給市府永久典藏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台江文化中心展出藝術大師袁金塔2025年台江特展「圖畫生態˙漫游古書」，自2025年1月展出即獲得廣泛迴響，市長黃偉哲19日前往參訪，由袁金塔大師親自導覽，並贈畫作《瓢蟲》給市府永久典藏，成為台南藝術與文化的一部分，黃偉哲則回贈感謝狀，感謝袁金塔大師慷慨捐贈畫作，豐富城市公共藝術。

參訪過程中，黃偉哲和許多前來校外教學參觀的幼兒園小朋友互動，他也透過有獎徵答方式，讓現場氣氛歡樂且趣味橫生。

▲台江特展「圖畫生態˙漫游古書」，自2025年1月展出即獲得廣泛迴響，市長黃偉哲19日前往參訪，由袁金塔大師親自導覽，並贈畫作《瓢蟲》給市府永久典藏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，這次也特別邀請祀典興濟宮，從早年先民崇敬保生大帝所發展出來的藥籤文化開發教案，與台南應用科技大學美術系合作工作坊，邀請袁金塔大師到校指導學生進行手工紙的創作。

創作內容是讓台南應用科技大學美術系合作工作坊的同學，以現代人常見的文明病來設計藥籤，例如網路成癮、社交焦慮、養貓療癒、公主病等。經過集思廣益後的創意新解頗具巧思，提供傳統醫藥文化不同的創意詮釋。除了呼應台南廟宇信仰，同時也賦予傳統文化新的生命。

▲台江特展「圖畫生態˙漫游古書」，自2025年1月展出即獲得廣泛迴響，市長黃偉哲19日前往參訪，由袁金塔大師親自導覽，並贈畫作《瓢蟲》給市府永久典藏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，袁金塔的水墨創作，擅長融入動物、昆蟲等造型，透過擬人化營造趣味，畫面色彩豐富，巧妙設計視覺效果，畫面現代感十足。此次特別挑選經典作品《瓢蟲》致贈台南市政府，希望可以讓台南市成為一個「幸福重重，好運連連」的城市。「圖畫生態˙漫游古書」特展將展至4月6日，歡迎民眾把握機會，蒞臨欣賞。

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