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菲律賓綠能成本9元！　國民黨團轟郭智輝：唯有下台才能挽救台電

▲▼國民黨團召開 郭智輝鬼打牆 下台救台電 記者會 王鴻薇 賴士葆 王育敏 徐巧芯 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「郭智輝鬼打牆 下台救台電」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝日前提到要跟菲律賓購買綠能，可行性報告近日出爐了，運輸成本部分，每度電高達5.5元，若在加上運輸成本，每度電更高達8-9元。國民黨團開轟，郭智輝的能源政策只有「捨近求遠、捨本逐末」，連經濟部114年度預算增加多少都不知道，這樣的部長難道不用下台？國民黨團轟，唯有郭智輝下台，才能挽救面臨破產危機的台電。

書記長王鴻薇表示，郭智輝針對向菲律賓買綠電的說法反反覆覆，根本已經到語無倫次的地步，現在台電累績虧損達四千億元，若再讓郭智輝再繼續亂搞下去，台電還不知道要虧到什麼時候。王鴻薇認為，郭智輝已經不適任經濟部長，應該要下台，若再讓郭智輝部長一意孤行，圖利特定團體，執意要購買價格這麼高的海外綠電，勢必加速台電破產。

王鴻薇指出，台灣現有核三廠不好好運用，跑到千里之外的菲律賓買貴死人電，真不知郭智輝的算盤到底是怎麼打的？向菲律賓買電的議題，吵了整整半年，去年10月郭智輝突然丟出向菲律賓買電，天馬行空的提議，造成震撼，如何買？如何運？外界一概不知。

▲▼國民黨團召開 郭智輝鬼打牆 下台救台電 記者會 王鴻薇 賴士葆 王育敏 徐巧芯 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委賴士葆表示，郭智輝上任後既失職又失言，台積電到美國投資1千億美金，但在美國總統川普口中說出變成2千億美金，且供應商要全數搬到美國，相當於台灣半導體產業相當重要的部分，全都搬到美國，請問，有經過投審會審查嗎？郭智輝承認，事前並不知道台積電赴美加碼投資，如此狀況外的部長，甚至連橡皮圖章都不是。

賴士葆提到，郭智輝說要跟菲律賓買綠電，事實上菲律賓本身綠電就不足，太陽能占比2.2%、風力1.1%、生質能源1.2%，全部加起來僅4.5%，請問郭智輝，菲律賓拿什麼賣給台灣？就算菲律賓可以賣電，如何送到台灣？根據經濟部評估報告，海底電纜技術仍待突破、克服，電池船還在開發，且需要考量運送成本，簡單的說，送電到台灣根本不可行。

賴士葆表示，跟菲律賓購買綠電根本就是個笑話，這樣的部長一講就錯，講錯就賴，天馬行空、不著邊際的回答立委質詢，現在又為了民進黨發動大罷免，準備大漲水電價。賴士葆呼籲郭智輝，以蒼生為念，讓核三延役才是正道，否則下台。

▲▼國民黨團召開 郭智輝鬼打牆 下台救台電 記者會 王鴻薇 賴士葆 王育敏 徐巧芯 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委王育敏表示，郭智輝在向菲律賓購買綠電政策上，說法反反覆覆、搖擺不定，身為經濟部長朝令夕改，台灣的能源政策將何去何從？錯誤的能源政策比貪汙還可怕，郭智輝搬出來能源政策，是「捨近求遠、捨本逐末」。台灣現在還有核三廠可以延役，郭智輝不去研議核三廠延役的可行性方案，反而天馬行空要去跟菲律賓買綠電。就算是跟菲律賓買到綠電，運送到台灣的過程，無論是電池船還是海底電纜，成本都非常高昂。

王育敏指出，現在水電預計雙漲，已經讓人民痛苦不堪，郭智輝規劃未來的能源政策，只會讓電價持續上漲，這是孰可忍，孰不可忍。王育敏認為，現在的經濟部長非常無能，根本沒有針對問題，尋求讓電價緩漲的方案，只想出要跟菲律賓買綠電。尤其是最近的兵推已經告訴國人，能源穩定涉及國安問題，但民進黨政府捨本逐末，向菲律賓購電能顧及到國家能源安全嗎？

藍委徐巧芯提到，台電已經虧損4千多億元，人民每用一度電台電黑洞就會持續擴大，國民黨團之所以不同意繼續撥補台電1千億元，就是要國人知道，國會近幾年撥補台電好幾個1千億元；然而，還要撥補幾次，台電才會回到損益平衡？台電被民進黨政府經營到即將破產的當頭，難道還要再拿人民的納稅錢繼續裝傻，還是情緒勒索？

徐巧芯指出，行政院長卓榮泰對外宣稱，若在野黨不同意撥補台電1千億元，就要大漲電價，這難道不是情緒勒索嗎？這一切都是民進黨政府騙人民的假象，如果民進黨政府願意啟用便宜、安全、穩定的核電，讓台電的體質變好，在野黨才有可能去討論撥補的可能性。

徐巧芯說，民進黨政府對電力供應隱憂做了什麼改變？答案是沒有。就只會一昧地跟立法院要錢撥補台電虧損，然後假裝一切平安無事，事實是，每發一度都在賠錢，賠到台電破產為止；連經濟部今年度預算增加多少都不知道的郭智輝，她認為應該立刻下台。

▲▼國民黨團召開 郭智輝鬼打牆 下台救台電 記者會 王鴻薇 賴士葆 王育敏 徐巧芯 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

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