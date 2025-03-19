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社會 社會焦點 保障人權

愛人沒現身！貪警林明佐裁定1200萬交保　一上午無人辦保

▲台中地院交保窗口。（圖／記者鄧木卿攝）

▲貪警林明佐獲得1200萬元交保，但今天一上午都未見林明佐家屬或是昔日愛人徐培菁帶錢來辦保。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

九州博弈集團涉洗錢超過400億元，還吸收前刑事局三線二星高官林明佐為內鬼；林明佐不僅與集團總裁陳政谷稱兄道弟、還以結婚為前提和最美董座、幹部徐培菁交往。林明佐遭收押300多天後，昨(18)日獲台中地院裁定1200萬交保。不過今天一上午，都未見林明佐家屬或是愛人徐培菁帶錢來辦保，林明佐今天能否走出看守所，仍是未知數。

九州集團總裁陳政谷17日傍晚被裁定以2億元交保，隔10多小時，陳政谷妹妹就帶著一票小弟搬著數個錢箱、錢袋辦保。昨天下午陳政谷步出看守所時還對著媒體說，「相信司法！」

▲▼林明佐,徐培菁。（圖／記者許權毅攝）

▲林明佐被九州集團幹部徐培菁吸收後，兩人愛火燃燒，林明佐也曾在庭上認了2人關係，還是以結婚為前提交往。（圖／資料照片）

但對比著陳政谷火速辦保，林明佐部分，記者一上午都未見到其親友前往辦保，更未見昔日愛人徐培菁身影。不過，據記者掌握，林明佐律師已經去電台中地院詢問1200萬元該如何辦保才適宜。

林明佐被九州集團幹部徐培菁吸收後，兩人愛火燃燒，林明佐也曾在庭上認了2人關係，還是以結婚為前提交往；此外，林明佐與前妻離婚後，其贍養費還是徐培菁借出，但事後遭徐否認。

林明佐遭收押300多天後，昨(18)日獲台中地院裁定1200萬交保，且限制住居、限制出境出海8月，21日以前需繳納交保金。

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