NASA太空人成功重返地球！　滯外太空9個月「要先重新學走路」

記者張方瑀／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人威廉絲（Suni Williams）與魏摩爾（Butch Wilmore）滯留國際太空站超過9個月，終於在18日搭乘SpaceX太空船返抵地球，在佛州外海成功降落。由於長期處於微重力環境，兩人須面臨長期的身體復健過程，特別是必須重新學習如何走路。

▲▼威廉絲（上）與魏摩爾（下）在18日搭乘SpaceX太空船返抵地球。（圖／路透）



根據《路透社》報導，NASA太空人威廉絲與魏摩爾於美東時間18日凌晨1時05分（台灣時間18日下午1時05分）與國際太空站（ISS）脫離，並與其他7名太空人告別後，搭乘SpaceX的「龍飛船」（Crew Dragon）展開17小時的返航旅程。

當天傍晚5時45分，太空艙進入地球大氣層，經過降落傘減速後，於佛州外海成功著陸，整個過程在天候良好的狀況下順利完成。

▲搭乘SpaceX的「龍飛船」返抵地球。（圖／路透）



長時間滯留太空、處於微重力環境，對人體可能帶來各種影響，包括肌肉萎縮、視力變化等。威廉絲先前就曾透露，她已經不太能走路，「我已經在這裡待了夠久，現在我正試著回想走路的感覺。在這裡我沒走過路，沒坐過，也沒躺過。」

NASA接下來將協助兩人進行為期45天的復健計畫，包含恢復步行能力、靈活性以及強化肌肉，還有大腦協調能力和心血管耐力。

▲太空艙進入地球大氣層，經過降落傘減速後，於佛州外海成功著陸。（圖／路透）



經歷這場漫長的太空旅程後，威廉絲表示，除了家人之外，她最想見的就是家中的兩隻狗狗，「對我們來說，這趟旅程就像雲霄飛車，但對家人來說，可能比我們還驚險刺激。」

此外，威廉斯在這次任務結束後，個人累積的太空停留時間達608天，成為美國史上第二長的太空人，僅次於惠特森（Peggy Whitson）的675天。然而，全球紀錄則由俄羅斯太空人科諾年科（Oleg Kononenko）保持，累積時間達878天。

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