智慧城市！花蓮智慧交通再獲獎　消防救護車優先綠行獲肯定

▲花蓮縣政府建設處處長鄧子榆代表縣長出席領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第十二屆的「智慧城市展暨淨零城市展」18日至21日於南港展覽館2館盛大登場，花蓮縣政府再度以「智慧號誌執行淨零碳排及消防救護雙模先導計畫」勇奪創新應用獎並獲邀參展，花蓮縣政府建設處處長鄧子榆代表縣長出席領獎，並率領縣府團隊在「花蓮智慧交通館」展示近年來花蓮縣在智慧交通推動上的成果。

花蓮縣政府表示，花蓮全縣南北地緣狹長市區路幅狹小，歷經地震天災後，緊急車輛優先尤為重要，因此歷年來持續階段性發展緊急車輛優先系統，今年以創新太陽能與市電雙模供電交通號誌的無線號誌應用於消防救護車的優先綠行，獲得評選們一致肯定，再度榮獲2025智慧城市創新應用獎優勝！此試辦系統完成驗證，不但有效縮短黃金救援時間降低災損，更能有效保障所有用路人的路口通行安全。

2025智慧城市展覽會場，花蓮智慧交通館今年以「創新智控.安行花蓮」為主軸，除了呈現獲獎的「智慧號誌執行淨零碳排及消防救護雙模先導計畫」，加上「花蓮轉運站兩周年暨創新旅運空手觀光」、「線上轉運站_Hualien Yo真行」、「市民小巴」及「智慧交通資訊中心暨號誌履歷系統」等五大主題；以「智慧」為主導，讓「旅」「安」、「便」、「順」及「快」作為每個行的主題核心，全方位展現花蓮將科技應用於交通，致力成為讓民眾安行的智慧城市。

花蓮智慧交通館特別以科技感赫茲花為主視覺設計，展現創新交控與智慧公運，讓來訪花蓮的民眾都能感受同頻率。

展覽自3月18日起至3月21日止，每天早上10點至下午6點，展覽期間現場有體驗「智慧城市綠行優先活動」、花蓮交通e點通粉絲專頁加好友拿好禮以及體驗「花蓮市民小巴搭乘流程」送好禮限定活動，獎品豐富數量有限，歡迎民眾把握展期踴躍參加。

