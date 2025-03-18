幫詐團洗錢2億！假幣商高價收購虛擬幣爽開保時捷　2主嫌收押

▲橋檢破獲假幣商幫詐團洗錢案，查扣保時捷名車和贓款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署打詐預警中心成功破獲「創造支付」、「亞洲區塊鏈」、「亞洲數位認證資產」等3家假幣商，涉嫌以高價收購虛擬貨幣，替詐騙集團進行洗錢，累計金額高達2億餘元。專案小組12日展開行動，逮捕10名成員，並查扣保時捷名車、名錶、現金等財物，2名主嫌遭法院裁定收押，6人交保，另有2人被限制住居。

橋頭地檢署近期偵辦多起詐欺洗錢案件，發現被害人多數落入投資詐騙陷阱，而該犯罪集團透過假幣商高價收購虛擬貨幣，再迅速將款項轉入詐騙集團的匿名錢包，形成一條隱蔽的洗錢管道。檢察長張春暉獲報後，指示預警中心主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣及檢察事務官楊曜綸組成專案小組，對資金流向進行深入溯源調查。

經過數月監控與蒐證，檢方鎖定楊姓、劉姓兩名該犯罪集團的幕後首腦，掌握其運作模式後，於12日發動拘提及搜索行動。行動當天，警方成功逮捕10名涉案成員，並在其住處及辦公地點查扣保時捷電動車一輛、沛納海名錶、96萬餘元現金、金飾及大量外幣，同時凍結該集團相關金融帳戶內約1494萬元資金，阻斷該組織的金流。

檢方偵訊後，認定楊姓、劉姓兩名嫌犯涉及組織犯罪防制條例、洗錢防制法及加重詐欺罪，犯罪情節重大，向法院聲請羈押禁見並獲准。另6名成員廖嫌等人以10萬元交保，黃嫌等2人則遭法院裁定限制住居。