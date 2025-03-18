快訊／亂刀砍死技術長！　雲云科技董座曾志新羈押禁見

▲雲云科技董座曾志新 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、黃資真、莊智勝／台北報導

雲云科技7日爆發凶殺案，董事長曾志新與梁姓技術長因經營理念相左，長期相處不睦，當天梁男提出離職，雙方在會議室協商，未料曾突然情緒失控，抽出預藏的料理刀，朝梁後頸、背部狂刺7刀，導致其當場死亡；事後曾男也吞刀輕生，經送醫後救回一命。曾志新17日出院後即被帶往警局偵訊，檢方複訊後聲押。今(18日)下午開庭後，台北地院法官裁定曾志新羈押禁見。

據了解，雖然梁姓技術長當初是由曾志新親自延攬進公司，但雙方卻因經營理念相左、互相不肯退讓，長期下來已關係已降至冰點，甚至幾乎不傳訊息往來。在案發前，梁男在公司群組發出千字長文，細數在公司遭到的各種不信任、猜疑、甚至霸凌羞辱，並表示自己將要離職，以此信向同仁道別。

曾志新得知後氣憤不已，認為自己遭梁男潑髒水，7日上午開會時就不斷強烈要求梁撤下文章。當天下午雙方再次針對梁男離職一事到公司會議室協商，在曾的堅持下，梁同意撤下離職信，但這時曾已經情緒失控，趁著梁男不備，抽出10天前買的料理刀，朝其後頸、背部狂刺7刀，致其頸部氣管、頸動脈被截斷，當場無法呼吸、大量出血慘死；而曾男在行兇後當場吞刀自殘，雖旁人立刻反應將曾壓制，但利刃仍從口腔貫穿到後頸，經緊急送醫搶救後才穩定生命跡象。

曾志新在加護病房觀察多日後，昨終於出院，並前往警局接受偵訊；曾初步坦承買刀預謀殺人。昨傍晚5時許，曾志新移送北檢複訊，訊後遭檢方聲押。今(18日)台北地院開庭後，裁定曾羈押禁見。