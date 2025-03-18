　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／亂刀砍死技術長！　雲云科技董座曾志新羈押禁見

▲▼ 雲云董座曾志新現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲雲云科技董座曾志新 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、黃資真、莊智勝／台北報導

雲云科技7日爆發凶殺案，董事長曾志新與梁姓技術長因經營理念相左，長期相處不睦，當天梁男提出離職，雙方在會議室協商，未料曾突然情緒失控，抽出預藏的料理刀，朝梁後頸、背部狂刺7刀，導致其當場死亡；事後曾男也吞刀輕生，經送醫後救回一命。曾志新17日出院後即被帶往警局偵訊，檢方複訊後聲押。今(18日)下午開庭後，台北地院法官裁定曾志新羈押禁見。

據了解，雖然梁姓技術長當初是由曾志新親自延攬進公司，但雙方卻因經營理念相左、互相不肯退讓，長期下來已關係已降至冰點，甚至幾乎不傳訊息往來。在案發前，梁男在公司群組發出千字長文，細數在公司遭到的各種不信任、猜疑、甚至霸凌羞辱，並表示自己將要離職，以此信向同仁道別。

曾志新得知後氣憤不已，認為自己遭梁男潑髒水，7日上午開會時就不斷強烈要求梁撤下文章。當天下午雙方再次針對梁男離職一事到公司會議室協商，在曾的堅持下，梁同意撤下離職信，但這時曾已經情緒失控，趁著梁男不備，抽出10天前買的料理刀，朝其後頸、背部狂刺7刀，致其頸部氣管、頸動脈被截斷，當場無法呼吸、大量出血慘死；而曾男在行兇後當場吞刀自殘，雖旁人立刻反應將曾壓制，但利刃仍從口腔貫穿到後頸，經緊急送醫搶救後才穩定生命跡象。

曾志新在加護病房觀察多日後，昨終於出院，並前往警局接受偵訊；曾初步坦承買刀預謀殺人。昨傍晚5時許，曾志新移送北檢複訊，訊後遭檢方聲押。今(18日)台北地院開庭後，裁定曾羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
23歲男大生上學途中慘死　恐怖瞬間曝
直擊／鬼鬼未婚生女首露面　復出狀態超美
金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話
傳議員關說比特犬案　楊植斗曝「曾致電動保處」：但我沒有喬事
對手亮身分了！Andy委任律師發聲　網看懂：棄媽保寧
比特犬天生親人！寵物訓練師曝「咬人真相」
流感增45重症、15死！上周仍有10.8萬人次就醫
快訊／亂刀砍死技術長！　雲云董座曾志新羈押禁見
快訊／金秀賢公司怒了！長文聲明「警告金賽綸家屬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停紅燈被追尾猛撞！騎士「往車裡丟2千」溜了　正妹怒：可憐誰

IPO夢碎砍死技術長！雲云董座遭收押　北院：短期內恐再犯

高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

海外打工「高薪+免食宿」29歲男衝泰國　航警機場急攔人

快訊／亂刀砍死技術長！　雲云科技董座曾志新羈押禁見

快訊／南投吊車「翻落邊坡」！駕駛慘拋飛重摔　送醫宣告不治

白目車手約法院外超商收款！法官買早餐發現貓膩　報警逮人

幫詐團洗錢2億！假幣商高價收購虛擬幣爽開保時捷　2主嫌收押

男掃墓扭傷！新北女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

停紅燈被追尾猛撞！騎士「往車裡丟2千」溜了　正妹怒：可憐誰

IPO夢碎砍死技術長！雲云董座遭收押　北院：短期內恐再犯

高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

海外打工「高薪+免食宿」29歲男衝泰國　航警機場急攔人

快訊／亂刀砍死技術長！　雲云科技董座曾志新羈押禁見

快訊／南投吊車「翻落邊坡」！駕駛慘拋飛重摔　送醫宣告不治

白目車手約法院外超商收款！法官買早餐發現貓膩　報警逮人

幫詐團洗錢2億！假幣商高價收購虛擬幣爽開保時捷　2主嫌收押

男掃墓扭傷！新北女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

停紅燈被追尾猛撞！騎士「往車裡丟2千」溜了　正妹怒：可憐誰

IPO夢碎砍死技術長！雲云董座遭收押　北院：短期內恐再犯

鯊魚進逼！　抹香鯨「保護潛水客」畫面曝光

中信金去年EPS 3.64元　總座：股利配發率6成

習近平兩會後首下地方　考察貴州少數民族侗寨

鬼鬼產後首亮相曝「當爸也當媽」心聲！努力瘦身驚喜走秀

藍白27日集結高雄反惡罷　柯志恩、黃國昌廟口開講「頭家不爽」

高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

直擊／鬼鬼未婚生女首露面狀態超美：我是小孩的爸爸，也是小孩的媽媽

訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

社會熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

快訊／Lucky暫不安樂死！評估後將開放認養

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

女受困柬埔寨572天！雙眼失明慘被丟路邊

比特犬咬人　改重罰20萬維持沒入犬隻

菸酒行疑性侵傳播妹「拍私密片」傳群組　爆槍戰5傷

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

更多熱門

相關新聞

雲云董座3大殺機曝！　崩潰砍死技術長再吞刀

雲云董座3大殺機曝！　崩潰砍死技術長再吞刀

雲云科技董事長曾志新本月7日下午，持30公分料理刀殺害梁姓技術長，梁送醫搶救後傷重不治，曾則是自戕傷重，救治10天後於今（17日）出院，隨即被帶回警局偵訊，移送檢方複訊後聲押，預計明天下午2點開庭裁定。據悉，曾的犯案動機有三，且坦承買刀預謀殺人，最終在對方離職當天情緒失控鑄下大錯。

即／雲云董座買刀畫面曝！犯案前10天買好凶器

即／雲云董座買刀畫面曝！犯案前10天買好凶器

獨／雲云董座行兇前寫死亡筆記本　警將建請聲押

獨／雲云董座行兇前寫死亡筆記本　警將建請聲押

獨／雲云董座留紙條驚悚吞刀　檢警將一一釐清

獨／雲云董座留紙條驚悚吞刀　檢警將一一釐清

獨／雲云董座寫好遺書　「復仇名單」沒有技術長

獨／雲云董座寫好遺書　「復仇名單」沒有技術長

關鍵字：

雲云曾志新

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面