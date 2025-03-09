苗栗小客車「自撞電線桿」！74歲翁重傷　送醫搶救不治

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣通霄分局警方昨(8日)上午10時許接獲一起報案，南勢里苗43線傳出一起自撞車禍，一名44歲的詹姓男子駕車載著74歲的詹姓老翁，由東往西方向行駛，經過事故路段時，突失控自撞路旁電桿，強大的撞擊力道導致車頭當場凹陷爛毀，引擎蓋也因此變形。警消獲報趕抵現場時，詹姓老翁已經沒有生命跡象，緊急送往醫院搶救，但仍因傷重宣告不治；初步了解，駕駛詹男沒有酒精反應，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

▲苗栗南勢里苗43線8日傳出一起自撞車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

