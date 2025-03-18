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咬人比特犬會安樂死？飼主曾喊「被沒入就不想活」：牠像自己兒子

台北一隻比特犬在11天內連續咬傷2名騎士。（圖／翻攝自PTT）

▲台北一隻比特犬在11天內連續咬傷2名騎士。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

台北市大安區臥龍街昨（17）日早上又發生比特犬咬人事件，騎士等紅燈遭到比特犬狠咬，正是11天前闖禍的犬隻Lucky，引發軒然大波。其實，在第一次咬人事件時，動保處原本打算依規沒入該犬，因為飼主哀求並找來議員陳情，並強調愛犬如同自己的兒子，動保處才決定暫不沒入。如今卻又出事，最糟的下場可能會是安樂死。

昨天早上8點半左右，飼主開車行經臥龍街時，Lucky再度跳出車窗，攻擊停在一旁的機車騎士，造成對方右大腿、右小腿和左小腿各有一處2公分撕裂傷。徐姓飼主表示會負責後續所有賠償和醫藥費，騎士也暫時不提告。

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警方隨即抄錄資料讓雙方離去，並通知北市動保處接手處理。其實本月6日就已發生過類似狀況，Lucky在文山區咬傷等紅燈騎士，裁罰結果還沒出爐再度釀禍。

據了解，徐姓飼主是北市某警友會成員，因為Lucky除了他以外的人都會攻擊，導致妻子不願在住在家中。第1次事件後他曾前往議員服務處陳情，希望動保處不要沒入犬隻，因為他把Lucky當成自己的兒子，否則他就不想活了，疑似透過議員關說因此案件遲未裁決。

沒想到昨又發生攻擊事件，徐姓飼主強調當下在車內有用鐵鍊鎖上、車門中控鎖有鎖上，因為前方另一位騎士挑釁Lucky，才會造成Lucky再度爆走。據《三立新聞》報導，徐姓飼主表示若找不到人接手，不排除將愛犬安樂死。

對此，動保處動物救援隊代理隊長熊禹涵說明，若飼主提供安置計畫未通過，將強制沒入，不會在開放領養，至於攻擊性高是否會安樂死？這方面則必須由收容所來評估。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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