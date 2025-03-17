直擊／藍罷吳總部緊鄰吳思瑤服務處　開幕邀朱立倫、趙少康助陣

▲藍軍罷吳總部月底將開幕。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮風起雲湧，已有35名泛藍立委進入第二階段罷免連署，但綠委卻未有人通過第一階段連署。罷免台北市民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人賴苡任預告罷免總部就會成立，屆時也會向外界宣布第二階段正式開始。據《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，藍營罷免總部地點就選在吳思瑤選民服務處隔壁，對決意味濃厚，辦公室門上貼著「地動刪瑤」設計文宣，並提供罷免選戰小物貼紙供民眾領取。

賴苡任日前指出，目前進行第一階段補件，正在中選會審查，至於需要審查多久時間不得而知，由於其他的罷免團體已經進入第二階段起跑，因此罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」也希望越快啟動第二階段越好。他表示，「民進黨的罷團已經放話要在4月中或4月底，送出所有的連署書，現在很明顯的是，我們慢人家一步了。」因此罷免總部成立的同時，就會對外宣布二階段連署開跑，希望跟2月3日那天民進黨的罷團搭同一班列車，這樣未來才能同一天投票。

▲罷免吳思瑤小物。（圖／記者鄭佩玟攝）

據《ETtoday新聞雲》記者實地走訪觀察，罷免吳思瑤行動召集人賴苡任於本月初與房東簽約，選在北投區東華街上的一樓小店面，作為「蟾蜍剋星」行動總部及「地動刪瑤」罷免連署站；有趣的是，罷免辦公室地點就在吳思瑤地方服務處隔壁，兩處距離僅約60公尺，頗有與吳「直球對決」之意。

罷吳辦公室面積僅約7坪，室內除了簽署連署書的桌椅、公文櫃和資料夾外，也擺上召開記者會所使用的採訪桌、音響設備和電視直播器材；辦公室牆上、門口和公文櫃上貼滿「地動刪瑤」設計文宣和標語，賴苡任也印製多面罷免宣傳旗幟，擺在辦公室大門口對外宣傳。

此外，賴苡任也特別製作6款罷免吳思瑤創意貼紙小物，發放給前來簽連署書的選民們，包含「國會要除瑤」、「吳思瑤愛造謠」和「問政零分造謠滿分」等諷刺標語，讓民眾可以貼在安全帽、電腦和筆記本上，預期達到另一波創意宣傳。

除了設置固定辦公室作為據點外，賴苡任也已準備一台行動連署車，規劃每週末勤跑士林、北投各鄰里，主動出擊收集更多連署書，提早完成第二階段連署門檻。據悉，罷團預計月底開幕當天，將規劃找來國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、戰鬥藍領銜人趙少康、台北市國民黨部主委黃呂錦茹前來助陣，展現團結氛圍。