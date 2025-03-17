　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春節翻譯「Chinese New Year」就是統戰？　徐巧芯批僑委會太誇張

▲▼國民黨立委徐巧芯質詢僑委會委員長徐佳青。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲國民黨立委徐巧芯質詢僑委會委員長徐佳青。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者郭運興／台北報導

僑委會委員長徐佳青今（17日）赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委徐巧芯於質詢時表示，報告中為何稱「Chinese New Year」跟「Lunar New Year」春節翻譯爭論是統戰方法，徐佳青則回應，過去十多年中國運用各種文字上的技巧，企圖把全球化的春節活動變成中國的，希望大家精準正確地去翻譯。徐巧芯則認為，「Chinese New Year」也是台灣行之有年的說法，說成是「統戰」就太誇張了，政府應該尋求最大共識，而非以意識形態讓僑胞為難。

徐巧芯今日質詢「僑委會委員長徐佳青」提到，這次僑委會業務報告跟過去不太一樣，可能跟賴總統談話相關，寫到很多反中共統戰、認知作戰之類的內容，先前徐佳青接受訪問，曾稱「中共滲透海外僑社，將手伸向親台派、親民進黨僑團，是打著拿綠旗反綠旗」，想詢問這個部分是在哪個地區的海外僑社，讓徐佳青感受到這樣？

徐佳青則表示，近期確實有包括亞太、澳洲、馬來西亞、美國都有相關僑團來報告這件事，近期很多農曆年節的活動，所以中國透過辦這些活動，邀請僑團幹部參與，還有包括提供台商會定期會時提供贊助品，企圖籠絡。

徐巧芯追問，這次僑委會業務報告還有提到，中國運用春節活動開始文化統戰，春節英文翻譯出現「Chinese New Year」跟「Lunar New Year」的爭論，這是一種遂行統戰的手法？

徐佳青回應，本來在翻譯上就該精準精確，過去十多年中國運用各種文字上的技巧，企圖把全球化春節活動變成中國的，但近年來包括聯合國還有各國政府都用「Lunar New Year」方式來更正，這才是正確的翻譯。

徐佳青強調，有部分的僑團至今仍繼續使用「Chinese New Year」這樣子的字眼，此舉讓也過農曆年節的其他族裔民眾抗議，把「Lunar New Year」稱為「Chinese New Year」，好像這些國家的主體性也都不見了，因此難免會遭受批評，希望大家精準正確地去翻譯，若是用「Chinese New Year」就變成中國新年的概念了。

會後，徐巧芯發文表示，什麼時候「 Chinese New Year」也變成「統戰了」？此次僑委會業務報告中提及，大陸政府利用春節的英文翻譯「Chinese New Year」，將其演變為一種統戰手法，就英文翻譯而言，許多僑團支持使用「Chinese New Year」，但這並不代表使用該詞即為親共，許多人在台灣也用這個詞，但並非「中共同路人」不是嗎？

徐巧芯表示，當然，使用「Lunar New Year」確實是一種選項，自己並不反對，但「Chinese New Year」也是台灣行之有年的說法，說成是「統戰」就太誇張了，政府應該尋求最大共識，而非以意識形態讓僑胞為難。

最後，徐巧芯強調，政府可能在賴清德總統的「敵對勢力」宣誓後，變本加厲地推動分化人民，如此只會加深僑團選邊站的情況。僑委會應該思考如何讓僑界支持中華民國的存在，而非將僑團區分為「台派」或「非台派」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」　網抖：完蛋了
李詩英宣布離婚！情斷大9歲「小白種元」
共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」
過安檢「智慧型手錶失蹤」　台女查定位才知遭工作人員摔爛藏起
金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了
家樂福多了「聊天櫃檯」！超萌標示網狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台罷免服務站成立！　曹興誠：藍白所立的法都受中共指使

柯建銘嗆盧秀燕「盧媽媽」回歸家庭　徐巧芯轟「沙豬」才該退休

春節翻譯「Chinese New Year」就是統戰？　徐巧芯批僑委會太誇張

徐佳青轟自打耳光：中共建國才70年　怎麼打80年前的二戰？

直擊／藍罷吳總部緊鄰吳思瑤服務處　開幕邀朱立倫、趙少康助陣

電價下月擬平均漲6%　趙少康示警：若「大罷免成功」日子更難過

陳其邁任內首度訪美！借鏡舊金山建設強化亞灣　明將拜訪輝達總部

綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7／15就會投罷免票

評／反罷免到大公投論述貧瘠　朱立倫還理不清國民黨戰略？

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

全台罷免服務站成立！　曹興誠：藍白所立的法都受中共指使

柯建銘嗆盧秀燕「盧媽媽」回歸家庭　徐巧芯轟「沙豬」才該退休

春節翻譯「Chinese New Year」就是統戰？　徐巧芯批僑委會太誇張

徐佳青轟自打耳光：中共建國才70年　怎麼打80年前的二戰？

直擊／藍罷吳總部緊鄰吳思瑤服務處　開幕邀朱立倫、趙少康助陣

電價下月擬平均漲6%　趙少康示警：若「大罷免成功」日子更難過

陳其邁任內首度訪美！借鏡舊金山建設強化亞灣　明將拜訪輝達總部

綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7／15就會投罷免票

評／反罷免到大公投論述貧瘠　朱立倫還理不清國民黨戰略？

2024房仲菁英表揚大會盛大舉行　AI科技助攻迎戰2025房市新局

身分證同時有「29」　南部知名麻辣鍋請吃100隻白蝦

北榮桃園分院呼籲正確認識愛滋　消除歧視共同防治

快訊／7縣市低溫特報！冷到明晚

2025國際自由車環台賽桃園市站開幕　40國187位選手參賽

快訊／顏色要改了！台中市政府：洲際球場牆外將「白→深藍」

天后彭佳慧4度攻蛋！「兒子同學求票」靦腆笑答：我可以幫買

「小龍女」32人到齊！4月班表搶先出爐　李多慧與芮美熱血PK

出去玩不打卡正流行！「軟旅行」掀起風潮　放慢腳步享受純粹放鬆

MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光！售價預估折合新台幣40萬有找

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

政治熱門新聞

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

賴清德定義中國為敵對勢力改變現狀？　總統府：我非升高情勢一方

南非偷改我國代表處名稱！　外交部：林佳龍第一時間指示表達抗議

稱大罷免是惡的循環！謝長廷：浪費社會資源

國定假日法制化藍拚恢復七天假　劉世芳表態：不希望倉促立法

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻：在排垃圾車

喊話在金門設解放軍紀念碑　823砲戰指揮官胡璉孫女：兩岸一家親

電價下月擬平均漲6%　趙少康示警：若「大罷免成功」日子更難過

台灣民意基金會民調／大罷免57.9%不贊成　42.6%可能投入二階連署

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

鳳山跑3校馬拉松獎座竟是「中共95式突擊步槍」　許智傑道歉：立即回收

更多熱門

相關新聞

柯嗆盧秀燕回歸家庭　徐巧芯：沙豬該退休

柯嗆盧秀燕回歸家庭　徐巧芯：沙豬該退休

民進黨團總召柯建銘今（17日）上午喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，國民黨還有未來嗎？國民黨立委徐巧芯對此表示，柯建銘沙豬式的指控盧市長應該回去做家庭主婦的時候，怎麼不想想是不是自己才真的是該退休了，最起碼不要在每個委員會還有黨團協商再鬧場了，好嗎？

徐佳青：中共建國才70年　怎麼打80年前的二戰？

徐佳青：中共建國才70年　怎麼打80年前的二戰？

直擊／藍罷吳總部將開幕　緊鄰吳思瑤服務處

直擊／藍罷吳總部將開幕　緊鄰吳思瑤服務處

電價下月擬平均漲6%　趙少康示警：若「大罷免成功」日子更難過

電價下月擬平均漲6%　趙少康示警：若「大罷免成功」日子更難過

超收5000多億不願拿錢救災民台南藍軍嗆民進黨救災缺工

超收5000多億不願拿錢救災民台南藍軍嗆民進黨救災缺工

關鍵字：

徐佳青徐巧芯僑委會中國國民黨民進黨國防外交委員會統戰

讀者迴響

熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面