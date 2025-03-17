春節翻譯「Chinese New Year」就是統戰？　徐巧芯批僑委會太誇張

▲國民黨立委徐巧芯質詢僑委會委員長徐佳青。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者郭運興／台北報導

僑委會委員長徐佳青今（17日）赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委徐巧芯於質詢時表示，報告中為何稱「Chinese New Year」跟「Lunar New Year」春節翻譯爭論是統戰方法，徐佳青則回應，過去十多年中國運用各種文字上的技巧，企圖把全球化的春節活動變成中國的，希望大家精準正確地去翻譯。徐巧芯則認為，「Chinese New Year」也是台灣行之有年的說法，說成是「統戰」就太誇張了，政府應該尋求最大共識，而非以意識形態讓僑胞為難。

徐巧芯今日質詢「僑委會委員長徐佳青」提到，這次僑委會業務報告跟過去不太一樣，可能跟賴總統談話相關，寫到很多反中共統戰、認知作戰之類的內容，先前徐佳青接受訪問，曾稱「中共滲透海外僑社，將手伸向親台派、親民進黨僑團，是打著拿綠旗反綠旗」，想詢問這個部分是在哪個地區的海外僑社，讓徐佳青感受到這樣？

徐佳青則表示，近期確實有包括亞太、澳洲、馬來西亞、美國都有相關僑團來報告這件事，近期很多農曆年節的活動，所以中國透過辦這些活動，邀請僑團幹部參與，還有包括提供台商會定期會時提供贊助品，企圖籠絡。

徐巧芯追問，這次僑委會業務報告還有提到，中國運用春節活動開始文化統戰，春節英文翻譯出現「Chinese New Year」跟「Lunar New Year」的爭論，這是一種遂行統戰的手法？

徐佳青回應，本來在翻譯上就該精準精確，過去十多年中國運用各種文字上的技巧，企圖把全球化春節活動變成中國的，但近年來包括聯合國還有各國政府都用「Lunar New Year」方式來更正，這才是正確的翻譯。

徐佳青強調，有部分的僑團至今仍繼續使用「Chinese New Year」這樣子的字眼，此舉讓也過農曆年節的其他族裔民眾抗議，把「Lunar New Year」稱為「Chinese New Year」，好像這些國家的主體性也都不見了，因此難免會遭受批評，希望大家精準正確地去翻譯，若是用「Chinese New Year」就變成中國新年的概念了。

會後，徐巧芯發文表示，什麼時候「 Chinese New Year」也變成「統戰了」？此次僑委會業務報告中提及，大陸政府利用春節的英文翻譯「Chinese New Year」，將其演變為一種統戰手法，就英文翻譯而言，許多僑團支持使用「Chinese New Year」，但這並不代表使用該詞即為親共，許多人在台灣也用這個詞，但並非「中共同路人」不是嗎？

徐巧芯表示，當然，使用「Lunar New Year」確實是一種選項，自己並不反對，但「Chinese New Year」也是台灣行之有年的說法，說成是「統戰」就太誇張了，政府應該尋求最大共識，而非以意識形態讓僑胞為難。

最後，徐巧芯強調，政府可能在賴清德總統的「敵對勢力」宣誓後，變本加厲地推動分化人民，如此只會加深僑團選邊站的情況。僑委會應該思考如何讓僑界支持中華民國的存在，而非將僑團區分為「台派」或「非台派」。