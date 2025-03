春節翻譯「Chinese New Year」就是統戰？　徐巧芯批僑委會太誇張

▲國民黨立委徐巧芯質詢僑委會委員長徐佳青。(圖/翻攝自YouTube/國會頻道)

記者郭運興/台北報導

僑委會委員長徐佳青今(17日)赴立法院外交及國防委員會進行業務報告,國民黨立委徐巧芯於質詢時表示,報告中為何稱「Chinese New Year」跟「Lunar New Year」春節翻譯爭論是統戰方法,徐佳青則回應,過去十多年中國運用各種文字上的技巧,企圖把全球化的春節活動變成中國的,希望大家精準正確地去翻譯。徐巧芯則認為,「Chinese New Year」也是台灣行之有年的說法,說成是「統戰」就太誇張了,政府應該尋求最大共識,而非以意識形態讓僑胞為難。

徐巧芯今日質詢「僑委會委員長徐佳青」提到,這次僑委會業務報告跟過去不太一樣,可能跟賴總統談話相關,寫到很多反中共統戰、認知作戰之類的內容,先前徐佳青接受訪問,曾稱「中共滲透海外僑社,將手伸向親台派、親民進黨僑團,是打著拿綠旗反綠旗」,想詢問這個部分是在哪個地區的海外僑社,讓徐佳青感受到這樣?

徐佳青則表示,近期確實有包括亞太、澳洲、馬來西亞、美國都有相關僑團來報告這件事,近期很多農曆年節的活動,所以中國透過辦這些活動,邀請僑團幹部參與,還有包括提供台商會定期會時提供贊助品,企圖籠絡。

徐巧芯追問,這次僑委會業務報告還有提到,中國運用春節活動開始文化統戰,春節英文翻譯出現「Chinese New Year」跟「Lunar New Year」的爭論,這是一種遂行統戰的手法?

徐佳青回應,本來在翻譯上就該精準精確,過去十多年中國運用各種文字上的技巧,企圖把全球化春節活動變成中國的,但近年來包括聯合國還有各國政府都用「Lunar New Year」方式來更正,這才是正確的翻譯。

徐佳青強調,有部分的僑團至今仍繼續使用「Chinese New Year」這樣子的字眼,此舉讓也過農曆年節的其他族裔民眾抗議,把「Lunar New Year」稱為「Chinese New Year」,好像這些國家的主體性也都不見了,因此難免會遭受批評,希望大家精準正確地去翻譯,若是用「Chinese New Year」就變成中國新年的概念了。

會後,徐巧芯發文表示,什麼時候「 Chinese New Year」也變成「統戰了」?此次僑委會業務報告中提及,大陸政府利用春節的英文翻譯「Chinese New Year」,將其演變為一種統戰手法,就英文翻譯而言,許多僑團支持使用「Chinese New Year」,但這並不代表使用該詞即為親共,許多人在台灣也用這個詞,但並非「中共同路人」不是嗎?

徐巧芯表示,當然,使用「Lunar New Year」確實是一種選項,自己並不反對,但「Chinese New Year」也是台灣行之有年的說法,說成是「統戰」就太誇張了,政府應該尋求最大共識,而非以意識形態讓僑胞為難。

最後,徐巧芯強調,政府可能在賴清德總統的「敵對勢力」宣誓後,變本加厲地推動分化人民,如此只會加深僑團選邊站的情況。僑委會應該思考如何讓僑界支持中華民國的存在,而非將僑團區分為「台派」或「非台派」。