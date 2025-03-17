鍾文智遭重判跑了！加保沒延長電子監控惹議　北檢：將查明檢討

▲鍾文智炒作TDR賺取暴利遭重判30年5月，目前人棄保潛逃，下落不明。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

「連一鮑魚」前董事長鍾文智，炒作多檔存託憑證（Taiwan Depositary Receipt, TDR）賺取暴利，涉嫌證券交易價格罪、洗錢罪，高等法院於本月12日重判30年5月定讞，鍾卻棄保潛逃，目前下落不明，而鍾曾一度有科技設備監控，去年北檢10月17日卻未予延長，僅提高具保金額至1億元，引發質疑。台北地檢署回應，將儘速查明檢討未予延長科技設備監控之替代措施，能否有效防止鍾員潛逃，以及未來如何完善防逃效果。

鍾棄保潛逃後，拘提無著下北檢立即發布通緝，不過最高檢察署指出，本案於三審審理中，法院雖一度令鍾文智接受科技設備監控，惟於113年10月17日期滿後卻未予延長，僅將原8000萬元之具保金額提高至1億元，雖搭配實施境管及按時向派出所報到等措施，惟對照鍾文智於前案即有冒用他人護照逃避發監之紀錄、本案二審已判處重刑及犯罪所得高達4億4132萬餘元等節，上開裁定是否足以防逃，輿論實有諸多質疑，並已嚴重斲傷司法威信，請北檢儘速查明釐清，並將調查結果陳報最高檢察署。

北檢回應，針對鍾員之科技設備監控期滿後未予延長一節，本署將於收受全案卷證後，儘速查明檢討未予延長科技設備監控之替代措施，能否有效防止鍾員潛逃，以及未來如何完善防逃效果，並將調查結果陳報最高檢察署。