長榮航空攜手澳門航空共用班號聯營　台澳航線提供逾7成航班

▲長榮航空與澳門航空3月30日起共用班號聯營合作。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今(17日)宣布，2025年3月30日起將與澳門航空展開共用班號聯營合作，涵蓋長榮航空營運之桃園、高雄往返澳門航線，以及澳門航空營運之桃園、台中、高雄往返澳門航線，提供市場上超過7成的台澳航班，大幅提升台澳航班選擇彈性。

目前長榮航空每周營運桃園、高雄往返澳門達21班，澳門航空每周約42班往返桃園、台中、高雄與澳門，長榮航空表示，這次攜手澳門航空共用班號合作，雙方提供市場上超過7成的台澳航班，滿足旅客往返香港、澳門、珠海、深圳等粵港澳大灣區的需求，打造更完善的區域航網，未來雙方也將持續深化合作，提供更全面的服務。

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長榮航空首席副總經理廖至維表示，旅客對航班選擇和便捷性的需求不斷增加，長榮航空與澳門航空的共用班號聯營合作，不僅是兩家航空公司在營運層面的合作，更是對旅客承諾的具體實踐。透過這次合作，旅客能更輕鬆往返兩地，除增加來往港澳珠圳間的彈性，亦可提升銜接中國境內航點的便利性。

澳門航空副總經理張允則指出，與長榮航空達成代碼共享合作。不僅會豐富澳門航空的服務產品，還能為旅客往來澳門提供更多的選擇和方便。隨著市場需求的逐漸回升，這一合作無疑將為兩家航空公司帶來更大的市場機遇，並進一步提升澳門機場對外的通達性。