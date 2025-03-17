1天尿尿幾次算正常？醫曝「正確答案」：超過就是膀胱過動症

▲醫師表示，正常情況下1天應排尿8次，受到飲水量多寡影響，約12次以內都算是正常範圍。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

頻尿問題不僅會讓日常活動相當困擾，還可能影響睡眠品質。對此，泌尿科醫師顧芳瑜指出，每天上廁所的次數會隨著喝水量而有所變化，一般人大約8次到12次都屬於正常範圍，但如果一天超過12次，就可能有「膀胱過動症」的問題，建議及早就醫檢查。

顧芳瑜醫師在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」分享影片衛教，指出有患者反映，每15分鐘就需要上廁所一次，而這正是膀胱過動症的典型症狀。正常情況下，人體不會如此頻繁地產生尿意。顧醫師解釋，膀胱就像一個神經調控器，當它充滿尿液時，會經過我們的脊椎向大腦發送訊號，提醒我們該排尿了。然而，有時膀胱會因為不明原因而異常放電，導致即使膀胱內尿液不多，也會產生強烈的尿意，讓人不得不頻繁跑廁所，但每次排尿量卻只有一點點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對膀胱過動症的治療，顧芳瑜醫師表示，目前主要有2種方式：藥物治療和神經電刺激療法。藥物可以幫助控制膀胱神經的異常放電，而這種情況往往與患者的心理壓力有關，因此適時紓壓也是重要的一環。如果藥物效果不佳，則可以考慮神經電刺激療法。這種療法透過在腳底神經上進行電刺激，讓電流向上傳遞，從而鈍化膀胱神經，減少尿意和頻尿的情況。

至於頻尿是否會影響尿液顏色，顧芳瑜醫師解釋，頻尿者的尿液顏色通常與一般人無異，正常的尿液應呈現黃色。如果尿液呈現黃綠色，可能暗示有感染問題；而深色尿液則可能與血尿或血塊有關。若發現尿液顏色異常，建議盡快就醫檢查。

總之，頻尿雖然常見，但若情況嚴重，可能隱藏著膀胱過動症等健康問題。透過適當的治療與生活調整，大多數患者都能有效改善症狀，重拾正常生活。

延伸閱讀

▸ 被主管嫌太愛聊天要換位...同事霸氣直接離職 他一問全懂了

▸ 百公斤養母「坐身上5分鐘」教訓孩！10歲男童活生生被壓死

▸ 原始連結