川普：美國不再依賴台灣晶片　讚台積電魏哲家「最受敬重者之一」

▲美國總統川普（左）、台積電董事長暨總裁魏哲家（右）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國前總統川普近日在接受電視節目「全力以赴」（Full Measure）訪問時，再次強調他的關稅政策奏效，並以台積電為例，指出該公司董事長魏哲家帶來了2000億美元的投資。他表示，魏哲家這麼做是為了避免支付巨額關稅。

川普在節目中反駁了主持人關於「關稅要長遠才能見好處」的說法，堅稱短期內民眾就能看到效果。他提到，台積電這家全球最大的晶片製造商正在美國擴大投資，金額達到2000億美元，並稱魏哲家是「商界最受敬重的人之一」。

他進一步指出，這樣的投資讓美國不再依賴台灣的晶片。魏哲家於3日與川普在白宮會面，宣布台積電在現有650億美元投資之外，將再加碼至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠及2座先進封裝廠等設施。

川普曾表示，若不這麼做，將對台灣出口至美國的晶片徵收高達100%的關稅。川普在訪問中分析，當關稅促使外國廠商來美設廠時，大量資金會湧入，因為這些工廠需要雇用承包商、分包商及相關產業，初期就能看到經濟效益，工廠正式運作後影響會更大。他強調，相較於金錢收益，他更希望見到就業機會的成長。

然而，科技網站TechSpot曾在今年2月報導指出，美國建廠的時間及成本約是台灣的兩倍。該報導以台積電在亞利桑那州建造晶圓廠遇到的挑戰為例，指出當地難以找到技術嫻熟的勞工，這種情況在台灣很少見。此外，台積電台灣管理階層與美國員工之間的文化差異也構成障礙，凸顯兩地在建設晶圓廠效率上的差異。台灣在打造半導體製造設施方面擁有強大的專業知識，緊追在後的是中國及東南亞。