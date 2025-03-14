　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

徐乃麟、曾國城道歉仍挨轟！網友點名「道歉教科書是她」：超誠懇

徐乃麟、曾國城道歉文挨轟公關操作！網友點「道歉教科書」是她：超誠懇

▲曾國城、徐乃麟道歉文遭批是公關操作，缺乏誠意。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

藝人黃子佼因涉及性騷擾風波，以及持有未成年少女影片，一審被判8個月有期徒刑。日前被民眾目擊，黃子佼、孟耿如一家3口出遊享受天倫之樂，引發外界熱議。對此，徐乃麟和曾國城受訪時脫口「總是要給人一口飯吃」，盼黃子佼復出遭到炎上，兩人的道歉文遭疑是公關操作，有網友分享過去Ella冒犯原住民發文致歉，被封為「演藝圈道歉文教科書」。

曾國城昨日深夜發文致歉，「經過這兩天不斷地自我檢視與反省，我深刻認知到身為公眾人物，每一次對外的發言都應該肩負起相對應的社會責任，並審慎考量其影響。」坦言自己對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，「這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日徐乃麟也以相同態度致歉，深知自己的一言一行都具負有社會責任，也自我反省對於每一件事情的發言都必須謹慎，更須多加思考，「前幾天在媒體聯訪中所發表的言論，未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿，深感抱歉。」

兩人的道歉文遭到網紅DK抨擊，他提到兩人願意道歉很好，但更重要的是「內容」，兩人連「黃子佼」3個字都沒提到，疑似在避重就輕，「這種公關操作，真的來自個人反省？還是來自節目組和廠商的壓力？」

徐乃麟、曾國城道歉文挨轟公關操作！網友點「道歉教科書」是她：超誠懇

▲DK開轟兩人道歉文疑似公關操作。（圖／DK Threads）

有網友舉例「演藝圈道歉文教科書」Ella（陳嘉樺），2021年Ella開了原住民玩笑挨轟，事後她發文致歉，「因為自己不了解布農族文化，以及報戰功對布農狩獵文化的重要性，說出這一個既無知又沒有禮貌的無聊玩笑讓布農族的朋友很不舒服，身為公眾人物，我要更注意自己的言行，我應該要更了解不同的族群文化，才不會在不了解中傷害到對方。」

徐乃麟、曾國城道歉文挨轟公關操作！網友點「道歉教科書」是她：超誠懇

▲Ella直接面對自己的錯誤並真心道歉，被封為演藝圈道歉教科書。（圖／Ella臉書）

不僅如此，連家人犯錯Ella也處理得很妥當，2022年小禎PO出和好姊妹佩甄、關穎、王思佳到日式料理店用餐的照片，引來一位網友留言：「小禎應該不是人妖吧？」被挖出其身分為Ella的媽媽，Ella媽意識到失言後更改留言，小禎則大器回應：「阿姨沒事、沒事！我相信你不是故意的！別放心上！」

對此，Ella立即發聲向小禎致歉，「首先，我在這裡要正式向小禎公開道歉，非常的對不起，對於媽媽日前在社群上不恰當的留言，得知當下我非常憤怒，也立即和媽媽嚴肅溝通，希望身為長輩或公眾人物都要更謹慎發言。」Ella透露有私下聯繫小禎表達歉意，並感謝她的體諒跟包容。

延伸閱讀
網列出Andy、家寧分手後「對比差異」　萬人傻了：真的好慘
粗心男買豬腳多打1個0「多付141萬」　老闆秒拉黑他！下場糗了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧認註冊商標「引發誤解」　百萬名車將納入公司資產
快訊／爆料YTR下通牒：握有金秀賢全裸照！
家寧遭YTR圈切割「蔡阿嘎曝1招翻身」　全場笑翻：鋪十年皆大
鴻海9席董事改選提名出爐　郭台銘不在名單內、蔣尚義入列
要賴清德收回「境外敵對勢力說」！　馬英九：別陷國家於不義與苦
快訊／家寧反擊了！　發布六大聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

徐乃麟、曾國城道歉仍挨轟！網友點名「道歉教科書是她」：超誠懇

獨家／日本蘭花巨頭Art Green社長低調訪台　醞釀台日蘭業資本結盟

張媽嗆狠話「家寧一旁沒講話」　Andy反應曝！網嘆：這男人哪裡找

「每天工作20分鐘」領38K！她嘆無聊想走人　一票搖頭：繼續待

戰爭與影像的文化對話　世新廣電系研討會聚焦當代媒體研究

洗腎瘻管阻塞患者新選擇　台東馬偕引進血管介入新技術

百元生乳捲限時3天！亞尼克高雄旗艦店改裝開幕　她7點排隊開搶

高雄智慧城市展3／20登場！18醫院打造最大AI主題館　3大亮點曝

Andy一支片就「完成大逆襲」觸動全台！美女醫：真的很了不起

雷雨明天擴大轟全台　下周「凍回冬天」最冷剩9度

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

悍將團長Travis突送「手指愛心」 李珠珢害羞摀臉XD

徐乃麟、曾國城道歉仍挨轟！網友點名「道歉教科書是她」：超誠懇

獨家／日本蘭花巨頭Art Green社長低調訪台　醞釀台日蘭業資本結盟

張媽嗆狠話「家寧一旁沒講話」　Andy反應曝！網嘆：這男人哪裡找

「每天工作20分鐘」領38K！她嘆無聊想走人　一票搖頭：繼續待

戰爭與影像的文化對話　世新廣電系研討會聚焦當代媒體研究

洗腎瘻管阻塞患者新選擇　台東馬偕引進血管介入新技術

百元生乳捲限時3天！亞尼克高雄旗艦店改裝開幕　她7點排隊開搶

高雄智慧城市展3／20登場！18醫院打造最大AI主題館　3大亮點曝

Andy一支片就「完成大逆襲」觸動全台！美女醫：真的很了不起

雷雨明天擴大轟全台　下周「凍回冬天」最冷剩9度

「小翁立友」遭囚緬甸詐騙園區半年！脫困返台　被警方帶走偵訊

陸紀念反分裂法　陸委會：反對併吞是台灣最大共識

鄭浩均4月復出有點趕　王建民設定「使用說明書」

中華海運研究協會產投在職課程　保稅與快遞貨物通關實務班開訓

大摩預料中國第二季經濟再走弱　名目GDP可能「跌破4%」

藍營批賴「麻煩製造者」　綠曝藍幹部一舉：朱立倫應該向國人道歉

20世紀最具代表性藝術家「蜘蛛奶奶」作品登台！牢籠裡面藏小香連結母愛

徐乃麟、曾國城道歉仍挨轟！網友點名「道歉教科書是她」：超誠懇

斗大「售」字吸睛！嘉義燒臘老店熄燈　房東同進退賣店面

獨家／日本蘭花巨頭Art Green社長低調訪台　醞釀台日蘭業資本結盟

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

生活熱門新聞

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

Andy收到多少抖內？他一算驚呆「破7百萬了」

分手超窮驚見「家寧專櫃1物」　Andy真實反應曝光

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

Andy影片3天飆800萬瀏覽　DK：他花了10年

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

家寧媽公司登記　律師列「細思極恐」3伏筆

汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

更多熱門

相關新聞

台灣對黃子佼很寬容　她提1事：不支持復出

台灣對黃子佼很寬容　她提1事：不支持復出

黃子佼因#MeToo風波淡出演藝圈，後續又被發現持有大量未成年性影像，引發眾人不滿。時代力量黨主席王婉諭對此直言，其實台灣社會已經對黃子佼很寬容了，不論對方為演藝圈付出多少，都無法正當化這些噁心的行徑，「我絕對不支持黃子佼復出」。

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

校門口揉胸女童6次！安親班司機18萬換免囚

校門口揉胸女童6次！安親班司機18萬換免囚

性騷擾申訴案增17%「1700件成立」

性騷擾申訴案增17%「1700件成立」

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

關鍵字：

道歉文公關操作網路熱議演藝圈性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　「最新貼臉照」曝光

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

曾國城道歉了

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面