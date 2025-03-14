徐乃麟、曾國城道歉仍挨轟！網友點名「道歉教科書是她」：超誠懇

▲曾國城、徐乃麟道歉文遭批是公關操作，缺乏誠意。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

藝人黃子佼因涉及性騷擾風波，以及持有未成年少女影片，一審被判8個月有期徒刑。日前被民眾目擊，黃子佼、孟耿如一家3口出遊享受天倫之樂，引發外界熱議。對此，徐乃麟和曾國城受訪時脫口「總是要給人一口飯吃」，盼黃子佼復出遭到炎上，兩人的道歉文遭疑是公關操作，有網友分享過去Ella冒犯原住民發文致歉，被封為「演藝圈道歉文教科書」。

曾國城昨日深夜發文致歉，「經過這兩天不斷地自我檢視與反省，我深刻認知到身為公眾人物，每一次對外的發言都應該肩負起相對應的社會責任，並審慎考量其影響。」坦言自己對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，「這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

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今日徐乃麟也以相同態度致歉，深知自己的一言一行都具負有社會責任，也自我反省對於每一件事情的發言都必須謹慎，更須多加思考，「前幾天在媒體聯訪中所發表的言論，未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿，深感抱歉。」

兩人的道歉文遭到網紅DK抨擊，他提到兩人願意道歉很好，但更重要的是「內容」，兩人連「黃子佼」3個字都沒提到，疑似在避重就輕，「這種公關操作，真的來自個人反省？還是來自節目組和廠商的壓力？」

▲DK開轟兩人道歉文疑似公關操作。（圖／DK Threads）

有網友舉例「演藝圈道歉文教科書」Ella（陳嘉樺），2021年Ella開了原住民玩笑挨轟，事後她發文致歉，「因為自己不了解布農族文化，以及報戰功對布農狩獵文化的重要性，說出這一個既無知又沒有禮貌的無聊玩笑讓布農族的朋友很不舒服，身為公眾人物，我要更注意自己的言行，我應該要更了解不同的族群文化，才不會在不了解中傷害到對方。」

▲Ella直接面對自己的錯誤並真心道歉，被封為演藝圈道歉教科書。（圖／Ella臉書）

不僅如此，連家人犯錯Ella也處理得很妥當，2022年小禎PO出和好姊妹佩甄、關穎、王思佳到日式料理店用餐的照片，引來一位網友留言：「小禎應該不是人妖吧？」被挖出其身分為Ella的媽媽，Ella媽意識到失言後更改留言，小禎則大器回應：「阿姨沒事、沒事！我相信你不是故意的！別放心上！」

對此，Ella立即發聲向小禎致歉，「首先，我在這裡要正式向小禎公開道歉，非常的對不起，對於媽媽日前在社群上不恰當的留言，得知當下我非常憤怒，也立即和媽媽嚴肅溝通，希望身為長輩或公眾人物都要更謹慎發言。」Ella透露有私下聯繫小禎表達歉意，並感謝她的體諒跟包容。

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