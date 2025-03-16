陸爆「翻新衛生棉」流入市場！蘇菲急聲明：瑕疵品100%粉碎處理

▲廠商將瑕疵的衛生棉「翻新」後再出售。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》15日踢爆，有廠商專門收購知名衛生棉品牌的瑕疵品，「翻新」之後賣給消費者，甚至將工業垃圾打碎後，回收成原材料，賣給廠商製作尿布等產品。

根據《央視》報導，依照規範，正規的衛生棉等一次性衛生用品廠商，對生產線上淘汰下來的瑕疵品、殘次品、下腳料等生產垃圾，都必須進行切碎處理，才能夠流出企業。

▼工廠環境髒亂，衛生堪憂。（圖／翻攝CCTV）



但山東省濟寧市梁山縣的「梁山希希紙製品有限公司」，卻以一公噸260元至1400元（人民幣）的價格，收購正規企業本應銷毀的不合格產品，再挑出形狀完整，沒有明顯污漬與破損的「二等品」，經過翻新後販售。

此外，挑選「二等品」剩下的垃圾被打碎後，又被重新分離成為木漿等一次性衛生用品的原材料，這些垃圾一部分作為「二等品」，被挑出來流入市場直接銷售，剩下無法再挑選利用的部分，被投入機器，生產成回收料，再次流入一次性衛生用品的生產企業。

《央視》所拍攝的畫面中，出現了多家知名廠商的外包裝，因此事件曝光之後，包含蘇菲、自由點、全棉時代等多家衛生棉品牌緊急發出聲明。

蘇菲表示，畫面中出現的蘇菲照片，蘇菲從2022年起不再使用該包裝，此包裝產品目前非公司生產，公司將全力配合監管部門打擊假冒偽劣行為。

蘇菲強調，蘇菲生產過程中產生的瑕疵品100%粉碎閉環處理，殘次品絕對不會流入市場。

蘇菲還說，蘇菲產品嚴格執行零容忍質檢機制，嚴格執行國家標準，堅決不讓任何非標產品流向市場，「蘇菲沒有與山東梁山地區的涉事企業開展過任何業務合作。」