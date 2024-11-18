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陸衛生棉「長度不實」…客服還稱別買　網傻眼：不怕液體但怕尺

▲ ABC衛生棉。（圖／翻攝自微博）

▲ ABC衛生棉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸多名消費者近日對多款衛生棉，進行長度實測，結果實際長度與標示長度不一，其中品牌「ABC」的偏差值超過標準值，讓網友質疑「根本是偷工減料」。ABC的天貓平台客服則回應，「如果覺得接受不了，可以不買。」

據《貝殼財經》報導， ABC品牌日用纖薄棉柔表層衛生棉的包裝標示，產品長度為240mm，實際測量長度為230mm，偏差長度為10mm，與標示長度相差約4.17%；夜用極薄棉柔表層衛生棉的包裝標示，產品長度為285mm，實際測量長度為281mm，偏差長度為4mm，相差約1.4%。

▲▼陸衛生棉長度不實。（圖／翻攝自微博）

▲ ABC衛生棉長度實測。（圖／翻攝自微博）

中國國家標準全文公開系統發布的《GB/T8939-2018衛生棉（護墊）標準》顯示，衛生棉和衛生護墊的全長偏差指標規定均為「±4%」。 ABC品牌日用纖薄棉柔表層衛生棉實際測量，超出偏差值範圍。

ABC客服對此回應，機器生產的衛生棉的確會存在偏差，稍微偏差一點屬於正常情況，不屬於偷工減料，1到2公分屬於正常誤差，「尺的尺寸有時也可能有誤差的。」

▲▼陸衛生棉長度不實。（圖／翻攝自微博）

▲ 陸多名消費者對衛生棉，進行長度實測。（圖／翻攝自微博）

不少網友對於客服的回應，感到相當傻眼，「根本是推卸責任」、「這態度也太惡劣」、「不怕液體的衛生棉，但怕尺量」、「消費者是小丑嗎？誰給你的勇氣啊」、「好的！以後不會再買」、「挺硬啊，那就不買，大家都來知道知道」。

還有人指出，ABC品牌方曾言，「所有產品從原料篩選到成品出廠，各個環節均嚴格檢測，以確保符合中國國家標準」，相當打臉此事。

ABC衛生棉所屬公司廣東景興健康護理實業股份有限公司（簡稱，景興健護）對此回應，「近日網傳ABC客服的不當言論引發了廣泛關注，我們對此高度重視，並迅速進行自省自查。經核實，客服發言不當，造成了極為不良的影響。」

▲ ABC廣告用詞曾涉擦邊。（圖／翻攝自微博）

▲ ABC廣告用詞曾涉擦邊。（圖／翻攝自微博）

報導指出，除了客服言論，ABC美妝旗艦店先前因「擦邊」廣告遭到抵制。有網友表示，ABC曾有一個宣傳影片的用詞有強烈的性暗示，對此，當時有消費者表示「不懂得尊重女性」、「噁心到我了，這是什麼廣告詞」，而引發不小的風波。

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