家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

▲Andy預估頻道收入破億，引起是否有報稅的討論。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）



記者柯振中／綜合報導

網紅「眾量級」Andy與家寧一家人的爭議持續延燒，針對群海公司發布的聲明，Andy再度反擊，還爆料營利都是進入家寧父母的外幣帳戶，引起更多爭論。對此，律師王至德認為，家寧媽已陷入兩難的境地，若公司否認有這筆收入，恐會構成侵占罪、背信罪，若坦承這筆收入，可能會被國稅局「連補帶罰」，可見會開公司、會管帳的人，不見得會處理公關危機。

律師王至德15日在臉書發文，針對家寧與Andy的爭議進行詳細分析。王至德指出，家寧家對事件的回應速度緩慢，聲明稿發布拖了二、三天，且未見律師署名，引發外界質疑是否有聘請律師協助。他認為聲明稿的內容未能有效平息爭議，反而火上加油，並推測可能是由家寧媽自行決策發佈。

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王至德認為，聲明書的撰寫可能有兩種情形：一是未經專業律師或公關公司處理，二是家寧媽堅持依自己的意見發佈聲明，甚至可能是使用chatPGT生成的內容。即使有專業建議，也未被採納。雖然聲明書形式上看起來有模有樣，但內容混亂，可能是家寧媽的決策所致。

此外，王至德解釋他為何將聲明書的責任歸咎於家寧媽，而非群海公司。他指出，由於Andy的25%股份無法行使股東權，家寧媽實際上擁有50%的決策權。即使家寧反對也無濟於事，最終決策權仍在家寧媽手中。王至德強調，董事長通常是最終決策者，而家寧媽正是董事長，因此聲明書的內容顯然是由她決定。

▲Andy預估頻道收入破億，引起是否有報稅的討論。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）



針對Andy揭露頻道收益超過1億元的問題，王至德指出，若群海公司否認收入存在，家寧媽可能涉及侵占罪、背信罪等罪嫌。如果承認的話，則需補繳稅款，被國稅局「連補帶罰」。

至於別人擔心「股東也要繳稅」等情況，其實不必想太多，畢竟股東會都沒召開，也沒有討論盈餘分配，Andy沒拿到錢，自然無需繳稅。除非是家寧媽和家寧已將盈餘私用，這種情況不但會構成背信罪或侵占罪，還需要繳納個人所得稅。

王至德進一步分析Andy能否拿回股份的可能性。他認為，儘管打官司存在不確定性，但若Andy能證明簽署股權分配協議時出於信任且未充分了解情況，仍有翻盤的機會。然而，考量到目前群海公司收益逐漸減少，Andy或許應專注經營新頻道，並將法律問題交由律師處理。

▼Andy老師爆料與家寧一家的糾紛以後，受到網友力挺。（圖／翻攝IG／Andy老師）



王至德還提到，家寧媽可能認為Andy不會揭露收入以避免繳稅，但她忘了自己已經試圖搶走Andy剩下的25%股份。既然Andy可能無法再當股東，公司是否被補稅對他不再重要，家寧媽在處理此事件中，未能全盤考量策略，最終導致事件升溫。

王至德強調，會開公司和管理財務並不代表能夠處理公關危機，家寧媽的行動成為了這起事件的核心爭議點。