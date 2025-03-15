北檢赴傅崐萁官邸查案　徐榛蔚訪日今返台：希望新政府少一點政治

▲徐榛蔚今搭機返台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

記者劉人豪／桃園報導

14日北檢大動作前往國民黨立院總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚官邸的員工宿舍查案。而前往日本訪問的徐榛蔚，今（15）日下午搭機返台，面對媒體詢問，她表示希望新政府對偏鄉的建設多多關心，少一點政治。

台北地檢署指出，接獲民眾檢舉指「戰天下」公司出售修容組等競選小物，疑似違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，經分析相關事證，該公司出售競選小物之相關地點包括北檢轄區，具有管轄權，為保全相關證據，經向台北地院聲請核發搜索票獲准，而分別於2月27日持法院核發之搜索票，搜索蘇姓等被告、戰天下公司等共5處所；再於3月11日及14日持法院核發之搜索票，搜索李姓被告之台中、花蓮居所等共3處所。

傅崐萁表示，由沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮進行搜索，還帶走他家種花種草的員工，拿的搜索票是違反會計法，他嚴厲譴責，請賴清德總統不要再追殺在野黨。針對此案，北檢回應，「本署偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律」。

徐榛蔚今結束訪日行程於下午搭機抵台，她指出昨天傅崐萁於記者會說得相當清楚，人民對於新政府的期待，應該是經濟、民生的問題，請新政府多一點經濟民生以及對偏鄉的建設多多關心，少一點政治。