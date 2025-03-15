傅崐萁涉弊？藍營轟政治追殺　綠委傻眼：鍾小平爆料卻怪我們頭上

▲民進黨立委賴惠員。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨（14日）住家的職工宿舍遭檢調搜索，據了解與競選小物修容組案有關，國民黨則力挺傅崐萁的清白，並砲轟民進黨政府利用司法追殺在野。對此，民進黨立委賴惠員表示，該案是國民黨台北市議員鍾小平爆料的，結果通通都要怪在我們頭上。

賴惠員表示，姓賴的真的很可憐，無論是貪贓枉法的，還是跟中共麻吉麻吉的，亦或是毀憲亂政的，通通都要怪在我們頭上，但說真的，並不是說姓賴，這些共匪說賴就可以賴。

賴惠員進一步說明，關於傅崐萁選舉送「修容組」的事，明明是被國民黨台北市議員鐘小平爆料的，也就是說是被自己人爆料，結果現在被檢調搜索，國民黨又開始喊「賴清德政治追殺」。

面對這樣的發展，賴惠員直言，難道高大上的傅崐萁以為自己被搜索，是賴清德半夜親自去送「告發狀」的嗎？還是司法機關辦案要先問問中國國民黨的意見才行？

此外，讓賴惠員更不解的是，檢調搜索後，國民黨立院黨團竟然集體衝回議場「緊急集合」，平常開會溜得比誰都快，這時候突然黏在議場不走？是怕檢調順便去辦其他案子？還是以為議場可以「庇護」嫌疑人？

賴惠員認為，大家真的看膩國民黨的惡行惡狀了，涉案就好好配合調查，被查就說是「司法迫害」，被搜索就變「政治陰謀」，話都給國民黨說就飽了。賴惠員也引用民眾黨前主席柯文哲說的「該怎麼辦就怎麼辦」金句，她強調，面對國民黨更生人軍團，該查就查，該辦就辦。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★