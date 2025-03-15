非關藍綠！傅崐萁昔日弊案遭翻出　律師酸：不管誰執政都曾被判刑

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁疑因競選小物修容組涉弊，昨日檢調前往其花蓮住家的職工宿舍搜索，傅崐萁則不滿開轟，賴清德在司法追殺。對此，律師黃帝穎今（15日）在社群平台指出，傅崐萁的前科累累，只要到司法院的裁判書查詢系統就可以發現，不管誰執政都有被判刑過，可見傅崐萁的問題不是藍綠問題，純粹是違反法律的問題。

黃帝穎提到，傅崐萁又扯說賴清德政治追殺，扯了一堆其它的政治案件，但傅崐萁完全沒資格講這些話，原因在於，只要上司法院的裁判書查詢系統，輸入「傅崐萁」三個字，就可以發現傅崐萁前科累累，刑事犯罪一堆。

黃帝穎指出，傅崐萁的案件並非都是民進黨執政時期辦的，其中，國民黨執政時期，傅崐萁三大犯罪均被判有罪。黃帝穎細數，包括2010年的偽造文書罪；2009年的華隆證交法案件，「更審傅崐萁有罪判刑四年」；以及，2010年的合機炒股案，「高院判刑三年半」。

因此，黃帝穎直言，也就是說，傅崐萁的前科是不分藍綠、不管是誰執政都有被判刑，所以傅崐萁的案件，不是藍綠問題，純粹是違反法律的問題。至於，修容組案，黃帝穎表示，國民黨立委們要能拿出匯款紀錄，才能證明是在選前付款。

黃帝穎說明，近40位國民黨立委收受傅崐萁萬份的修容組，單一位國民黨立委的申報金額高達近30萬元，然而若是像國民黨台北市議員鍾小平先是稱，傅崐萁送的，後面才改口，卻又只拿得出收據，反而凸顯收據無法證明選前付款購買修容組。

黃帝穎進一步說明，實務上，匯款證明等金融往來紀錄，才能勾勒出付款時間點，證明是選舉前確實付款購買修容組，也才能比對國民黨立委們政治獻金專戶出帳的金流，若僅提出戰天下收據，恐是案發後才開立以掩飾犯罪，或單純虛偽申報使用。