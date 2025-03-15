台中首場政策宣講會人潮爆滿　林右昌：人民告訴藍白「你們錯了」

▲民進黨祕書長林右昌出席「人民是頭家」政策宣講會–台中場。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，即便小有雨勢，現場人潮爆滿，已經外溢到旁邊宮廟及捷運站，民進黨秘書長林右昌受訪時表示，大家有看到最新民調、超過53％以上民眾認為藍白立委在國會凍刪總預算非常不合適，即便是藍白支持者，也有超過25%左右的人認為不恰當，辦在台中，也是希望盧秀燕市長看到藍白兩黨在國會裡面亂搞，她身為台中大家長，也可以告訴朱立倫主席「錯了」，希望未來能矯正過來。

林右昌表示，大家有看到最新民調、超過53％以上民眾認為藍白立委在國會凍刪總預算非常不合適，即便是藍白支持者，也有超過25%左右的人認為不恰當，中間選民也有超過三成到四成左右，很清楚就台灣社會而言對這次藍白在國會濫權、凍刪總預算的方法，造成國家發展有很大的障礙，人民是很憤怒且不認同。

林右昌指出，民進黨特別舉辦八場說明會，希望讓更多民眾了解藍白兩黨在國會倒行逆施，到底對國人、企業、國家產生多大的衝擊，也希望民眾能夠站出來告訴藍白的政治人物說「你們錯了」，讓國家能早日回到正軌方向。

至於為何首場選在台中開講？林右昌強調，台中市一個很重要的城市，民進黨九年執政期間，對台中有很多建設，台中所有重大建設，每一項都是中央全力支持，包含交通、橋樑、捷運、再生水產、工業園區、校園周邊環境改善，辦在台中，也是希望盧秀燕市長看到藍白兩黨在國會裡面亂搞，她身為台中大家長，也可以告訴朱立倫主席「錯了」，希望未來能矯正過來。

雖林右昌過去強調活動跟罷免無關，但針對6個台中藍委的罷免團體及中部許多罷團也在外場擺攤，與活動「互為表裡」，林右昌表示，當天已經說明過，民進黨作為社會大平台，把社會聲音展現出來，社會對於藍白兩黨濫權、惡搞有非常不滿的情緒，人民踴躍站出來展現民意，這就是台灣民主很重要的一個力量。

林右昌強調，人民是頭家所以不應該惡奴欺主，特別朱立倫口口聲聲說國民黨要以民生為重，但去年就看到國民黨在立院推動爭議性、高衝突的政治性法案，根本沒有在顧民生，總預算審查期間也很短，造成後續審查非常倉促，刪到最後連總預算到底刪了多少錢，刪減數字根本算不出來，其實這就是國民黨在國會裡面惡搞、爛搞的結果。這部分民眾可能一開始不太清楚、但後來大家終於知道了。

林右昌直言，朱立倫說要顧民生，但實際上總預算就是民生，跟每個人的民生都有關係，小到中小微企業、個人，總預算都要用到每位老百姓、地方政府身上，刪總預算其實就是砍老百姓的民生，國民黨、朱主席所說所為，跟他們所做的其實都剛好相反。