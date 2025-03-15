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陸女整形失敗「十級傷殘」　連眼睛都閉不起來

▲▼陸女整形失敗「十級傷殘」　醫美診所老闆判拘役半年。（圖／翻攝微博）

▲女子整形失敗，連眼睛都閉不起來。（圖／翻攝微博）

文／香港01

江蘇蘇州兩名女子早前在當地某醫美診所整容後導致十級傷殘，醫美診所老闆孟某被揭發涉嫌非法行醫，被警方刑事立案調查，當地衛委、市場監督等部門也介入調查。

今年2月27日，該案一審宣判，醫美診所老闆孟某當庭自願認罪認罰，犯非法行醫罪成，被判拘役半年，罰款3萬元（人民幣，下同）。

《上游新聞》報道，2020年6月27日，蘇州的王女士經人介紹到孟某經營的醫療美容門診接受雙眼皮整形美容手術，手術3天後，她發現有眼瞼外翻的情況；到第7天拆線時，已經出現除眼瞼外翻外的不能見光、流淚、左眼眼球暴露，以及因神經刺激左耳一直有聲音等症狀。

2019年4月24日，同樣經朋友介紹的鄭女士在孟某的醫美診所接受眼鼻綜合整形手術，第一次手術不理想後，同年4月27日又接受第二次手術。術後出現兩眼閉合不全、角膜上皮毛糙等症狀。

▲▼陸女整形失敗「十級傷殘」　醫美診所老闆判拘役半年。（圖／翻攝微博）

2025年2月27日，此案在蘇州市吳中區人民法院一審宣判。經審理查明，被告人孟某在未取得醫生執業資格的情況下，於2019年至2020年期間，為鄭女士及王女士整容，導致兩人眼部受傷。

蘇州大學司法鑑定中心鑑定，鄭女士左眼重眼術導致左眼瞼閉合不全評為十級傷殘；經司法鑑定科學研究院鑑定，依照《人體損傷致殘程度分級》的規定，鄭女士雙眼瞼輕度畸形評定為人體損傷九級殘疾。上述不良後果與孟某非法行醫之間存在直接因果關係。

蘇州大學司法鑑定中心鑑定，王女士雙眼術後遺留下瞼外翻、溢淚等功能障礙，依照《醫療事故分級標準(試行)》三級戊等醫療事故之規定，評為十級傷殘；經蘇州同濟司法鑑定所鑑定，參照《人體損傷致殘程度分級》的規定，王女士目前損害後果構成九級傷殘。孟某在診療上存在過錯，與王女士目前的損害後果之間存在直接因果關係，為完全作用。

法院還查明，2019年6月30日，蘇州市吳中區衛生健康委員會現場檢查醫美診所時，發現孟某正為就診者做臉部提升（線雕）醫療美容手術；2020年7月14日，該委員會到場檢查時，發現孟某在該公司尚未取得《醫療機構執業許可證》的情況下，雇傭醫師在該門診內為就診人注射玻尿酸。

案發後，孟某分別向鄭女士、王女士賠償。法院認為，孟某未取得醫生執業資格從事醫療活動，情節嚴重，其行為已構成非法行醫罪。孟某當庭自願認罪認罰，至於律師提出孟某的行為社會危害性較小，請求緩刑的意見，法院根據其犯罪情節不予采納，裁定孟某非法行醫罪罪成，判拘役6個月，罰款3萬元。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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