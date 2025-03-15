豐原高中生遭霸凌輕生！監院提糾正　前學生會幹部：證實校方失職

▲豐原高中生遭教師霸凌輕生，前學生會幹部表示，家長別卸責。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

2023年台中市豐原高中A生，因為不堪遭學校學務主任、主任教官等人霸凌，在學校內撒白包後輕生，監察院今（15日）公布調查報告，通過糾正豐原高中、台中市政府教育局，時任學生會某幹部表示，他早在事發不久就直指學校和教育局嚴重失職，如今更證實當初想法。

豐原高中A生在2023年2月間被學務主任、教官當成罪犯栽贓偷錢、吸毒，多次搜查書包、記過逼休學，甚至主任教官對其他同學說「該生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」，A生不堪遭受霸凌，在學校內撒白包後輕生。

校方在A生父親召開記者會揭露此事後，竟然交由被檢舉教師自行調查，而台中教育局也同意該調查，因此難辭督導不力之責，監察院通過糾正豐原高中、教育局。

時任幹部的豐中畢業生表示，他認為整件事從A生到國教署平台陳情，一直到最後他選擇輕生，台中市教育局一直都抱持消極的態度在處理，這次監院報告更加證實他當時的說法。

至於張景翔主任會多次不當搜查A生個人物品，是因為A生在校內有多次不良紀錄。雖然這不能成為搜查的正當理由，但他認為，學校內必須有人扮黑臉，才能維護校內秩序、安全。

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