家寧聲明「避答2核心問題」！DK：讓人產生更多疑問

▲YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧、Andy分手後，於近日為經營權撕破臉。家寧在沉默2天後，今（14日）透過公司群海娛樂發出聲明，一一反駁Andy的指控，並同意會再針對「眾量級」商標與對方協商。不過，網紅異色檔案DK看完聲明後表示，該聲明根本沒回答2個核心問題，讓人產生更多疑問。

DK今晚在Threads發文指出，看完群海娛樂的聲明後，發現有2個關鍵問題完全沒有解釋清楚，首先是「財報為什麼不能公開？」Andy稱自己從來沒看過公司帳本，現在要求查帳，公司卻遲遲不給看，「這很奇怪，如果一切合法、分配合理，那公開財報不就能讓爭議結束？但現在公司只發聲明，卻沒有提供任何數據，這樣只會讓人覺得詭異，財務分配到底有沒有問題？」

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其次是「Andy 的薪水真的合理嗎？」DK提到，公司稱「固定薪水 + 獎金」是當初雙方同意的，但問題是這樣的薪資制度「有符合頻道實際收益嗎？頻道一年賺多少？分潤比例怎麼算？」若頻道年收入上千萬，但 Andy 每月薪水 5.5 萬這樣的分配模式是否合理。

DK強調，群海娛樂的聲明根本沒回答這兩個核心問題，只要公開財報一切自然清楚，但如果始終不願意，難免讓人產生更多疑問。

▼家寧聲明。（圖／群海娛樂股份有限公司提供）