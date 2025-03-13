女檢評定「未達良好」提告平反　更一審逆轉判她仍「考丙」

▲宜蘭地檢署外觀。（圖／記者游芳男攝）

記者黃哲民／台北報導

宜蘭地檢署實任檢察官劉憲英2019年的年終職務評定被評為「未達良好」、相當於一般公務員考績丙等，她提告爭取撤銷這份評定結果，台北高等行政法院一審以宜檢沒依法給劉女陳述機會為由，判劉女勝訴，但最高行政法院認為宜檢已補正程序瑕疵、發回更審，北高行更一審今（13日）改判劉女敗訴，可上訴。

更一審判決理由指出，依宜蘭地檢署提出劉憲英2019年辦案成績清冊、未結及逾期未結案件統計表、檢察業務服務品質意見調查表、政風室受理檢舉陳情紀錄單等資料，可證劉女2019年辦案成績低於全署平均值，無罪率全署次高，常被案件當事人投訴開庭態度不佳，劉女更不時對同仁大小聲。

更一審認為，劉憲英本件言行，已違反《檢察官倫理規範》要求檢察官辦案問話時，「應出以懇切之態度，不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正方法，亦不得有笑謔、怒罵或歧視之情形」等規定。

更一審指出，綜合考量劉憲英構成《檢察官職務評定辦法》所指「違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢」、「學識能力、品德操守、敬業精神、辦案品質、辦理事務期間及數量，足認評列良好顯不適當」等要件，宜檢將她2019年的年終職務評定列為「未達良好」，並無認定事實錯誤、越權濫權等缺失。

更一審認為宜蘭地檢署本件對劉憲英的職務評定結果，「符合一般公認價值判斷標準」。至於宜檢最初做成職務評定前，沒給劉女陳述意見機會的瑕疵，更一審指出，劉女依法向公務人員保障暨培訓委員會提起復審救濟期間，宜檢檢附相關資料提出評定依據、理由等答辯，已補正程序要求，復審決定也維持宜檢的評定結果。

法官、檢察官等司法官的年終職務評定，就是俗稱的打考績，評定結果分為「良好」與「未達良好」2種，後者相當於考績丙等，會影響年終獎金與升遷。宜蘭地檢署於2020年1月14日，召開檢察官職務評定審議會，決議將劉女2019年的年終職務評定列為「未達良好」。

劉憲英不服，提起復審自認2019年僅被當事人投訴3件，同年度宜蘭地檢署全署有214案被判無罪確定，她雖佔其中28件，但未必都是在2019年起訴，她同年度辦案成績倒數第2，不等於辦案品質差，且若要衝高辦案成績，「自然有方法可以達成」，其他地檢署檢察官若辦案成績低於全署平均值，也不見得全被評定為「未達良好」。

劉憲英在2011年已晉升簡任十職等，現為實任檢察官，她提起復審沒被保訓會採納，改提行政訴訟爭取撤銷本件評定結果。北高行一審認為宜蘭地檢署評定程序有瑕疵，判決撤銷宜檢評定結果與保訓會復審決定，但上訴最高行被發回更審，北高行更一審今逆轉改判劉女敗訴，劉女2020年職務評定同樣被評為「未達良好」，她另提告爭取，仍在審理。