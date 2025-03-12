「中央不做我們來」市長蔣萬安訪彰化酪農　推國產鮮乳

▲▼ 蔣萬安率市府團隊前往彰化畜牧場，與彰化縣長王惠美研討供應鮮奶給縣內學童政策 。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

因中央停辦「班班有鮮乳」政策，彰化縣自籌經費推動「生生有鮮乳」，預計3月底開始，每週供應鮮奶給縣內國中、小學及幼兒園，台北市則於4月全面實施「生生喝鮮乳」，確保孩童獲得優質營養，也支持本土酪農。

今（12）日，台北市長蔣萬安率市府團隊前往彰化福興鄉參訪豪泉乳牛畜牧場，與彰化縣長王惠美交流政策推動細節，並關心鮮乳供應、品質與酪農現況。蔣萬安強調，面對紐西蘭牛奶零關稅進口，台灣酪農正面臨挑戰，「中央不做，我們來做」，台北市與彰化攜手推動鮮奶政策，讓孩子喝到最新鮮、最營養的本土鮮乳，同時穩定台灣酪農產業。

王惠美表示，彰化為全台最大鮮奶生產地，年產乳量占全國約四分之一。為因應進口競爭，縣府補助酪農導入自動化設備，提升產業競爭力。此外，縣內學校也正建置冷鏈系統，確保鮮奶品質。

雙方一致認為，應加強國產鮮乳與進口保久乳的標示區分，讓消費者能清楚辨識與選擇。蔣萬安表示，未來將持續推動政策，鼓勵更多縣市加入，讓全台學生都能喝到台灣優質鮮奶，目標未來擴展至國中、高中，甚至提高供應頻率，為孩童健康與酪農產業共同努力。