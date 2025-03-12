新加坡航空也跟進！　4／1起機內全程禁用行動電源

▲新航宣布自4月1日起，全面禁止乘客在航程中使用及充電行動電源。（翻攝自Singapore Airlines臉書）

圖文／鏡週刊

新加坡航空今（12日）表示，4月1日起乘客將不得在飛行全程使用行動電源，也不能透過機上USB為行動電源充電。

新加坡航空今天在臉書發文指出，自2025年4月1日起，新加坡航空的乘客將不得在飛行全程內透過機上USB為可攜式行動電源充電，或使用行動電源為個人設備充電。

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新航表示，新航集團遵守國際航空運輸協會（IATA）關於攜帶行動電源的《危險品規定》，行動電源被歸類為鋰電池。這表示所有新航航班上，行動電源必須隨身攜帶，不可放入托運行李。乘客可攜帶容量不超過100Wh的行動電源，無需特殊批准；而容量介於100Wh至160Wh之間的行動電源則需獲得航空公司批准。

韓國釜山航空今年1月疑因機上行動電源過熱起火釀災，隨後韓籍航空陸續規定機上禁用行動電源，華航、長榮等6家國籍航空3月起，也禁止乘客在航程中使用及行動電源及備用鋰電池。



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