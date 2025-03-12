在地人憂交通惡夢！南港LaLaport 3／17試營運　搭大眾運輸可領折價券

▲三井南港LaLaport將在3月20日正式開幕。（圖／品牌提供）

記者袁茵／台北報導

號稱全台最大購物商城南港LaLaport將於17、18日試營運，20日正式開幕，引發當地居民擔心造成汐止、南港、內湖陷入「交通惡夢」。台北市交通局透露，根據業者提出最新的交維計劃，停車場設有30分鐘免費臨停，且若使用悠遊卡搭大眾運輸工具，可以拿到百元折價券，另購物滿額也有宅配服務，此措施將從3月17日至4月23日啟動，限量2萬份。

針對南港LaLaport將於下週試營運、20日正式開幕，引發在地人擔心「交通惡夢」，北市交通局交通治理科長林育生12日下午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，業者日前已提出交維計畫，原則上交通局本週就會核定，而南港LaLaport採分階段開幕，17、18日試營運，20日正式開幕，主要就是希望慢慢增加強度，也會調整部分措施。

林育生說明，南港LaLaport有提出應急的因應措施，例如鄰近基地側的經貿二段105巷及157巷，會以「基地退縮」方式增加車道，而105巷也會新設號誌，縮短車輛離場動線，也能比較快疏導車流量；而南港LaLaport內也設有臨停汽車、機車的臨停空間，提供30分鐘內停車免費措施。

林育生指出，為避免停車場滿場，影響周邊車流，南港LaLaport也有「停車場滿場機制」，倘若停車場使用率達到80％，就會封閉停車場入口，且南港LaLaport也有跟周遭的漢來大飯店合作，倘若停車的車流太長，就可當替代停車場，但仍希望民眾不要開車，否則仍會影響到周邊道路。

林育生稱，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，南港LaLaport也推出限量2萬份的優惠服務，從3月17日至4月23日止，提供悠遊卡給南港LaLaport櫃檯人員查詢，確定有使用悠遊卡搭大眾運輸工具到南港LaLaport，業者就會提供100元商品折價券，也還有打折服務等優惠措施。

林育生提到，由於部分民眾有購買大型用品的需求，南港LaLaport也祭出滿額宅配，3月17日至4月23日單日消費滿6000元，就可享受免費宅配服務，這樣貨物就不用透過自己開車帶回家，可直接用物流方式協助。

最後，林育生說，未來南港LaLaport開幕以後，也會有義交、警察在周邊管理人車，台北捷運公司也會觀察文湖線、板南線出入站情況，彈性增加班次，周遭大眾運輸相當方便，鼓勵民眾多多使用。