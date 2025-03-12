吳欣盈提告索討兒臍帶血「四寶」　業者反駁：雞精不可能變回雞

▲吳欣盈提告索討兒子臍帶血，挨告的超基因生技公司委任律師李傳侯（左）、邱筱涵，開庭前先對外說明。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前立委、現任新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，2023年以45歲高齡產子、初為人母，她尋求超基因生技公司接受延緩卵巢退化的治療，打算再拚1胎卻出現副作用，吳提告要求超基因歸還她兒子保存的臍帶血等「四寶」、並求償1500萬元等值商品，台北地院今（12日）首度開庭，超基因開庭前先喊話「雞精不可能變回雞！」

▲吳欣盈曾與台灣民眾黨前主席柯文哲搭檔參選正副總統。（資料照／記者周宸亘攝）

據悉，超基因用「雞精」打比方，是指公司當初和吳欣盈簽訂的儲存契約，是以「臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤」分離提取的「種源幹細胞、間質幹細胞」，做為保存標的，而非「四寶」器官原物，這也是全球幹細胞正確的保存方式，因此以「雞做成了雞精、不可能從雞精還原成1隻雞」做比喻。

吳欣盈本案提告主張，2023年2月產子後的3個月，和比利時籍丈夫一起到超基因公司指定的診所，注射針劑做幹細胞治療後，都出現手部紅腫、疼痛與紅疹的症狀，持續約3個月，超基因業務人員事前保證有助於生育、事發後，診所拒絕說明治療細節與現場人員有無醫療執照等疑惑。

吳欣盈提告指稱，兒子出生前，已先向超基因購買保存「四寶」的服務，兒子出生後立刻保存「臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤」，因治療出問題失去信任，她要求超基因歸還兒子保存的「四寶」被拒，只好寄存證信函終止與超基因的合約，去年（2024年）12月提告再度要求返還。

吳欣盈認為讓消費者知道發生什麼事，應該是最基本的醫療道德，「為什麼非得要我去訴訟才可以給我報告？」，她希望取回兒子的「四寶」與幹細胞，換1家有誠信、有管理的幹細胞公司儲存，期待日後醫學進步、條件許可時，能藉由幹細胞的應用，助她懷第2胎。

對於超基因回覆沒留存「四寶」原物、只剩下擷取出來的幹細胞，擔任立委期間曾推動「再生醫療雙法」修法的吳欣盈，表示無法理解超基因作法，她在臉書PO文感到「無比的痛心與憂慮」，這些原本可能為她和孩子帶來希望的珍貴資源，就這樣永遠地消失了。