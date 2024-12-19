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百萬幹細胞治療打水漂！調查官當牽線人被檢舉　3人遭起訴

▲▼ 免疫力低下,器官移植,幹細胞,免疫,防疫,保護力,單株抗體,新冠肺炎。（圖／pexels）

▲調查局研究委員會委員許張傳幫忙介紹違法施打幹細胞遭抓包，台北地檢署依違反醫師法起訴。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

損害醫療秩序！調查局研究委員會研究委員許張傳，3年前涉嫌介紹友人進行未經核准的幹細胞治療，且費用1人約百萬，慘遭調查局主動調查。台北地檢署縝密調查後，今（19）日偵結，依違反醫師法起訴生技公司負責人高光弘以及黃姓介紹人；其餘3人獲緩起訴處分。

許張傳曾在調查局擔任多項要職，現任研究委員。2021年，他透過熟識的黃姓男子牽線，接受生技公司老闆高光弘提供的幹細胞治療，並因治療效果良好而向女性友人推薦。該友人隨後帶閨蜜於同年4月進行相關治療，過程包括抽血培養及體內注射。然而，該閨蜜因治療效果不佳而向相關單位檢舉，案件曝光。

檢察官抽絲剝繭發現，高光弘在未取得合法許可的情況下，於返台後設立生技公司，從事幹細胞研發與施打作業，並聘請王姓生化博士及多名員工協助執行；根據規定，幹細胞治療必須經衛福部核准，但該公司未遵守相關程序。

經調查後認定，許張傳、高光弘及黃姓男子共同觸犯《醫師法》第28條第1項「非醫師不得執行醫療業務」，除3人被提起公訴外，參與施打的李姓員工、王姓博士及王姓護士，因坦承犯行，獲緩起訴處分。

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