吳欣盈告幹細胞業者討兒子「四寶」　法官問：器官原物都沒剩？

▲新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈告幹細胞業者，要求取回替兒子保存的臍帶血等「四寶」器官原物。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈2023年高齡產子，將兒子的臍帶血等「四寶」存於生技名人楊智惠擔任總經理的超基因生技公司，吳去年（2024年）提告要求超基因歸還「四寶」器官原物，台北地院今（12日）首度開庭，超基因表示「四寶」依約都做成幹細胞保存、無法歸還原物，法官諭知超基因須確認現存之物的項目與數量，擇期再開庭。

吳欣盈今沒現身，委任律師出庭代打，要求超基因歸還她兒子保存「臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤」的器官原物，以及其中3物做成的幹細胞。吳的委任律師指出，超基因曾允諾將由公司總裁幫吳付費，吳仍自行付清90多萬元尾款。

▲超基因生技公司委任律師李傳侯（中）、邱筱涵（右2），12日到台北地院出庭，反駁吳欣盈提告要求歸還兒子保存臍帶血等「四寶」器官原物，不符合約規定。（圖／記者黃哲民攝）

超基因委任律師表示，免收吳欣盈費用是協商過程提出的條件，吳沒表明是否接受，且雙方簽的合約，明訂「四寶」採取「分離保存幹細胞」方式、非器官原物，超基因至今仍依約完整妥善保存幹細胞，負責任尊重與體貼客戶，未受本件爭議影響，也會依約全力配合吳，在安全無虞的情況下取回幹細胞，或移交給吳指定的其他幹細胞銀行業者。

法官詢問本案「四寶」器官原物是否毫無留存、有無剩下一點點殘存物，超基因委任律師表示，提取幹細胞後的器官組織，均依《廢棄物清理法》銷毀，並指吳欣盈委任律師主張合約規定可取回器官原物的說法，是將不同的契約內容混為一談，有企圖「混淆視聽、擾亂訴訟」之嫌。

吳欣盈委任律師反擊指出，和超基因協商近1年半，超基因曾允諾歸還「四寶」原物，最後才表示已銷毀，「不得不懷疑，超基因故意不歸還原物」，吳的律師質疑超基因可能違反《醫療法》規定，怎能反控吳的主張混淆視聽。

法官淡然化解僵局，要雙方律師確認「原物是否真的都已不存在」、若真的毫無留存，如何返還原物，並諭知超基因應確認「現存之物的項目與數量」，吳的律師表示，若能肯定提取出的幹細胞可以增殖，會跟吳討論是否改變主張，法官諭知擇期再開庭。

▲吳欣盈委任律師王志超12日到台北地院出庭，主張吳跟超基因生技公司簽的合約，明定終止委託後，可取回保存的臍帶血等「四寶」的器官原物。（圖／記者黃哲民攝）

吳欣盈委任律師王志超開完庭表示，未獲當事人授權、不便說明案情。超基因委任律師李傳侯、邱筱涵開庭前表示，很遺憾吳可能不清楚保存幹細胞的流程、本案造成大眾誤解，歡迎吳到超基因儲存庫實地了解，本案幹細胞全都完好、妥善保存中。

吳欣盈曾任台灣民眾黨立委，並跟時任黨主席柯文哲搭檔參選2024年正副總統，吳在立委任內也曾推動「再生醫療雙法」修法。她2023年以45歲高齡產子、初為人母，並付2萬元訂金，將兒子的「四寶」委託超基因保存。

但吳欣盈生產後3個月，向超基因取用幹細胞到1家診所接受針劑治療，想拚第2胎，卻出現手部紅腫、疼痛與起紅疹等症狀，持續約3個月，吳對超基因失去信心，要求取回兒子保存的「四寶」原物、另覓幹細胞銀行存放，但被告知原物已銷毀。

吳欣盈和超基因協商未果，去年（2024年）10月付清95萬餘元尾款、發函終止與超基因的委託契約，接著提起本件返還訴訟。

據悉，雙方協商期間，吳欣盈曾要求超基因提供市價共約1500萬元的幹細胞商品，超基因委任律師今表示，當初提議提供500萬元產品給吳、其餘捐做公益，但沒談成。吳的律師表示，本案沒有要求賠償。