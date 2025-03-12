女買多肉植物觸法！關鍵在「香港進口」　獲緩起訴繳1萬給公庫

▲女子自香港購買多肉植物遭送辦，處分緩起訴1年。（示意圖，與本案無關／資料照）



記者黃資真／台北報導

61歲王姓女子向國外賣家購買了4株多肉植物，要放在家中觀賞用，該植物卻是從穿孔線蟲疫區之一的香港購入，加上王女未申報，被海關查獲移送偵辦。士林地檢署今（12日）偵查終結，考量王女一時失慮致罹刑章，處分緩起訴1年、需繳交1萬元給公庫。

穿孔線蟲主要分佈於熱帶及亞熱帶地區國家，會對產銷香蕉、柑桔等熱帶地區造成危害，包括台灣在內，若侵入台灣恐造成大量農產品受到影響，因此中央機關公告禁止從全球疫區輸入可能會有穿孔線蟲帶原體的植物。

然而，王女向國外賣家購買了一箱淨重0.45公斤、共計4株的多肉植物，並在今年2月27日從香港疫區輸入台灣，經財政部關務署臺北關儀檢時，因人員察覺有異而開箱查驗，發現內容物為私運夾藏未申報進口之貨物，而查悉上情，案經內政部警政署航空警察局移送偵辦。

王女所為違反植物防疫檢疫法第22條第1項擅自輸入禁止輸入之檢疫物罪，並於偵查中坦承不諱，審酌王女自2004年後再無不良素行，因一時失慮違法，犯後已坦承犯行，深表悔悟，且植物係為供己栽種觀賞用，犯案情節輕微，處分緩起訴1年、並於處分確定之日起6個月內向公庫支付1萬元。