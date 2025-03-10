潤寅超貸案收賄「禮盒藏6萬」　銀行主管痛失月薪10萬下場曝

▲林姓前銀行資深經理坦承收受潤寅不正利益6萬元，獲檢察官處分緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在民營銀行任資深經理的林姓男子，因為在10年前處理潤寅授信案時，收到1盒水果禮盒，裡面夾藏了6萬元現金，被檢調偵辦潤寅超貸案發現，雖查無林在辦理放貸時有包庇不法，但收取不正利益事證明確，台北地檢署考量林坦承犯行，給予緩起訴處分2年，需繳庫15萬元，而林因此丟了月薪超過10萬元工作，現在每月只能靠26K收入養活一家人。

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，因公司業務量急遽下滑，為了維持營運，從2012年起，長期與合作廠商業務合謀，偽造不實應收帳款單據，向12家金融機構詐貸，反覆以新還舊累計詐得約472億元，堪稱國內史上最大詐貸案，主謀楊文虎與王音之被依特別背信等罪判刑25年、27年定讞，已在監服刑。

被潤寅案掃到的金融機構從業人員無一倖免，檢調人員根據王音之和協助送禮的百纖果屋負責人蕭炯桂筆記，逐一找到各銀行協助放貸的內鬼，其中在王姓男子涉嫌在銀行擔任金融業務部資深經理時，曾在2014年2月、7月，以及2015年4月、6月向潤寅招攬授信放貸業務後期間，曾多次收受水果禮盒。

王男坦承收到的其中1個水果禮盒，裡面夾藏了6萬元現金的不當利益，被檢察官依違反《銀行法》給予緩起訴處分2年，處分金15萬元，案經檢察官依職權送再議，高檢署認為王男另外有收到其他禮盒，應審酌是否一併考量為犯罪行為。

北檢再次調查認為，王男與授信對象在逢年過節時互有饋贈，應該屬於一般正常人際關係，因此處分不起訴，至於收到6萬元現金的部分，考量王男已經離開銀行工作，現在月薪只有2萬6400元，還要扶養生病的配偶與1對子女，因此再次給予王男緩起訴處分，處分條件相同。