彰化市區又見水鹿趴趴走！9天4起　農業處籲勿驚擾餵食

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

彰化市近來經常發生水鹿穿梭巷弄、誤闖民宅的事件，至3月2日至10日，8天內已出現過3次。上月(25)日甚至有民眾開車行經台74線，遭突然衝出水鹿撞擊的離譜車禍。昨(11)日又有水鹿再度現蹤於市區道路上，行人與車輛紛紛閃避。水鹿也被嚇得不知所措，驚慌逃竄。專家推測，水鹿之所以會出沒在市區大街小巷，無非是要覓食或與棲地變遷影響有關。

▲▼ 彰化彰南路段與安溪路口昨(11)日又出現水鹿誤闖市區道路 （圖／民眾提供）

民眾11日淩晨3點多騎機車行經彰化市彰南路2段與安溪路口時，遠遠看到一個龐大的身軀，騎近看才發現是一頭巨大水鹿。畫面中只見水鹿探頭探腦，一會往右一會往左，時而定住不動。路過的機車騎士見狀紛紛閃躲，水鹿也被路過的機車嚇到，露出驚恐表情，拔腿往後奔跑，隨後消失於巷弄裡。

對此，農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷表示，水鹿出現的原因，有可能是冬季食物較少，才會出現在平地，目前主要發現水鹿的地點大都在彰南路及山腳路一帶，縣府工務處都有設置「水鹿出沒」標誌，請用路人行經該路段時，減速慢行。也提醒民眾如發現水鹿出現，記得切勿驚擾與餵食，並通報縣府農業處做後續處理。



