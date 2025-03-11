砍殺技術長再自傷！雲云董座「傷勢貫穿頸部」　最快周五接受偵訊

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

雲云科技52歲董座曾志新疑似不滿51歲梁姓技術長要離職，竟持刀從後方砍死對方，接著自殘，由於他傷勢嚴重，刀傷貫穿後頸部，經搶救過後目前仍在觀察中，院方評估最快要至周五才能接受警方訊問。

梁姓技術長6日發出一封公開離職信，指稱曾志新對他猜疑、不信任，甚至是公開羞辱羞辱、霸凌、潑了一身髒水，讓他覺得緣分已盡，決定「提前一天跟大家說再見」發出這封離職長文。

▲雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）



據了解，曾志新與梁姓技術長7日下午碰面，曾志新要求梁刪掉該篇離職信，但未獲得回應，曾志新一怒之下，持預藏的30公分長刀具朝梁姓技術長頸部猛砍，再持刀自殘，遭人資部門同仁奪刀制止。

梁姓技術長雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，而曾志新因自殘時刀具貫穿頸部，傷勢相當嚴重，經北市國泰醫院緊急動手術搶救過後，生命跡象穩定，但考量其剛動完刀，評估其情緒及身體狀態等，最快要周五才能接受警方訊問。

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