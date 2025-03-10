老闆亂棍殺員工30萬交保　死者家屬收「求和解簡訊」嚇壞

▲台南一間養雞場去年發生殺人命案，兇嫌一審被判13年，今年1月被裁定30萬元交保。（圖／記者林東良翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

雲云科技董事長殺技術長案震驚社會，台南2024年2月也發生一件老闆狠殺員工事件，一名養雞場林姓老闆跟一名謝姓員工有勞資糾紛，兩人相約談判，他卻趁隙拿木棍偷襲，將謝男亂棍打死。林男一審被判處13年徒刑，但他聲請具保停止羈押，被法官裁定30萬元交保，讓死者家屬非常不滿，認為林男冷血兇殘，殺人後毫無悔意，現在被放出來，完全無法接受。

死者謝男在林男經營的養雞場工作，但雙方對於薪資認知有差異，發生勞資糾紛。林男2024年2月8日約謝男在養雞場附近談判，過程中卻趁謝男不注意之際，從背後拿木棍攻擊對方，將謝男亂棒活活打死，事後還把謝男遺體從3層樓高的橋上拋下棄屍。

死者家屬後來報警協尋，直到8天後才找到遺體，遺體被尋獲時臉部面目全非黏在一起、五官難以辨識，身體也已經腐爛長蛆。林男殺人後曾試圖滅證，想營造死者自己失足墜橋的假像，但因手法拙劣、疑點重重，最終在2名律師的陪同下到警局投案。

一審法官去年12月審理案情，認為林男殺人手段冷血兇殘，且庭審時均否認部分犯行，也未向死者家屬道歉，審酌後判處林男13年徒刑。林男原本會被羈押到今年1月，他卻突然聲請具保停止羈押，法官裁准他30萬元交保，他也因此在入監前或上訴前獲得自由，消息讓死者家屬非常不滿。

死者家屬表示，林男殺人後在法庭上全程說謊，完全沒有悔意，一審判處13年已經不重了，現在竟然還放林男出來，而且林男出獄後傳訊息求原諒，讓他們一家既氣憤又害怕，因為當初他的爸爸也跟林男說好聚好散，結果卻遭活活打死，不知道對方何時會再次失控，面對林男交保的結果，他們無法接受，也強調會上訴二審。